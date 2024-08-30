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США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024
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22:23 30.08.2024 (обновлено: 22:34 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/khorvatiya-1969607178.html
США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS
США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024
США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS
Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:23
2024-08-30T22:34
в мире
сша
хорватия
государственный департамент сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Хорватии высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и соответствующего оборудования и услуг на 390 миллионов долларов", - говорится в распространённом заявлении.Сделка включает в себя восемь систем РЗСО HIMARS, 24 ракеты GMLRS, транспортные средства, пусковое и сопутствующее оборудование, а также техническую и логистическую поддержку.
https://ria.ru/20240715/evropa-1959862527.html
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в мире, сша, хорватия, государственный департамент сша, пентагон
В мире, США, Хорватия, Государственный департамент США, Пентагон
США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS

Госдеп одобрил продажу Хорватии 8 РЗСО HIMARS и допоборудования за $390 млн

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Хорватии высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и соответствующего оборудования и услуг на 390 миллионов долларов", - говорится в распространённом заявлении.
Сделка включает в себя восемь систем РЗСО HIMARS, 24 ракеты GMLRS, транспортные средства, пусковое и сопутствующее оборудование, а также техническую и логистическую поддержку.
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В миреСШАХорватияГосударственный департамент СШАПентагон
 
 
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