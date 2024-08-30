https://ria.ru/20240830/khorvatiya-1969607178.html
США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS
США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024
США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS
Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:23
2024-08-30T22:23
2024-08-30T22:34
в мире
сша
хорватия
государственный департамент сша
пентагон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_6922269aecd330880ead7fd582ff023e.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Хорватии высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и соответствующего оборудования и услуг на 390 миллионов долларов", - говорится в распространённом заявлении.Сделка включает в себя восемь систем РЗСО HIMARS, 24 ракеты GMLRS, транспортные средства, пусковое и сопутствующее оборудование, а также техническую и логистическую поддержку.
https://ria.ru/20240715/evropa-1959862527.html
сша
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_80248bf748cd8734e5d603bbc99b3f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хорватия, государственный департамент сша, пентагон
В мире, США, Хорватия, Государственный департамент США, Пентагон
США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS
Госдеп одобрил продажу Хорватии 8 РЗСО HIMARS и допоборудования за $390 млн
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Хорватии высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и соответствующего оборудования и услуг на 390 миллионов долларов", - говорится в распространённом заявлении.
Сделка включает в себя восемь систем РЗСО HIMARS, 24 ракеты GMLRS, транспортные средства, пусковое и сопутствующее оборудование, а также техническую и логистическую поддержку.