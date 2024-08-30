https://ria.ru/20240830/khorvatiya-1969607178.html

США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS

США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024

США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS

Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:23

2024-08-30T22:23

2024-08-30T22:34

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Хорватии высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и соответствующего оборудования и услуг на 390 миллионов долларов", - говорится в распространённом заявлении.Сделка включает в себя восемь систем РЗСО HIMARS, 24 ракеты GMLRS, транспортные средства, пусковое и сопутствующее оборудование, а также техническую и логистическую поддержку.

https://ria.ru/20240715/evropa-1959862527.html

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в мире, сша, хорватия, государственный департамент сша, пентагон