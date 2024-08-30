https://ria.ru/20240830/kharris-1969367402.html
Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля
Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля - РИА Новости, 30.08.2024
Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля
Кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис в интервью телеканалу CNN пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:29
2024-08-30T04:29
2024-08-30T04:39
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис в интервью телеканалу CNN пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания на высший государственный пост и обеспечит страну средствами, необходимыми для самообороны."Я придерживаюсь однозначной и непоколебимой позиции касательно обеспечения Израиля необходимыми для самообороны средствами и его права на самозащиту. Это не изменится", - сказала Харрис.При этом политик выразила уверенность, что ситуация на Ближнем Востоке требует срочного достижения договоренности о прекращении огня."Боестолкновения должны прекратиться. Давайте вызволим заложников, давайте заключим эту сделку", - призвала кандидат в президенты США от демократов.
https://ria.ru/20240830/ssha-1969364923.html
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израиль, выборы президента сша — 2024, сша, камала харрис, в мире, ближний восток
Израиль, Выборы президента США — 2024, США, Камала Харрис, В мире, Ближний Восток
Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля
Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля и будет обеспечивать его