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Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля - РИА Новости, 30.08.2024
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04:29 30.08.2024 (обновлено: 04:39 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/kharris-1969367402.html
Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля
Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля - РИА Новости, 30.08.2024
Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля
Кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис в интервью телеканалу CNN пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:29
2024-08-30T04:39
израиль
выборы президента сша — 2024
сша
камала харрис
в мире
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис в интервью телеканалу CNN пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания на высший государственный пост и обеспечит страну средствами, необходимыми для самообороны."Я придерживаюсь однозначной и непоколебимой позиции касательно обеспечения Израиля необходимыми для самообороны средствами и его права на самозащиту. Это не изменится", - сказала Харрис.При этом политик выразила уверенность, что ситуация на Ближнем Востоке требует срочного достижения договоренности о прекращении огня."Боестолкновения должны прекратиться. Давайте вызволим заложников, давайте заключим эту сделку", - призвала кандидат в президенты США от демократов.
https://ria.ru/20240830/ssha-1969364923.html
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израиль, выборы президента сша — 2024, сша, камала харрис, в мире, ближний восток
Израиль, Выборы президента США — 2024, США, Камала Харрис, В мире, Ближний Восток
Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля

Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля и будет обеспечивать его

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис в интервью телеканалу CNN пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания на высший государственный пост и обеспечит страну средствами, необходимыми для самообороны.
"Я придерживаюсь однозначной и непоколебимой позиции касательно обеспечения Израиля необходимыми для самообороны средствами и его права на самозащиту. Это не изменится", - сказала Харрис.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Трамп заявил, что Харрис не производит впечатление лидера США
Вчера, 03:40
При этом политик выразила уверенность, что ситуация на Ближнем Востоке требует срочного достижения договоренности о прекращении огня.
"Боестолкновения должны прекратиться. Давайте вызволим заложников, давайте заключим эту сделку", - призвала кандидат в президенты США от демократов.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
Вчера, 01:02
 
ИзраильВыборы президента США — 2024СШАКамала ХаррисВ миреБлижний Восток
 
 
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