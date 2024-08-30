https://ria.ru/20240830/kharris-1969367402.html

Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля

Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля - РИА Новости, 30.08.2024

Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля

Кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис в интервью телеканалу CNN пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:29

2024-08-30T04:29

2024-08-30T04:39

израиль

выборы президента сша — 2024

сша

камала харрис

в мире

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962036_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3df0fa52474645b87d8d428cb1dbb76.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис в интервью телеканалу CNN пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания на высший государственный пост и обеспечит страну средствами, необходимыми для самообороны."Я придерживаюсь однозначной и непоколебимой позиции касательно обеспечения Израиля необходимыми для самообороны средствами и его права на самозащиту. Это не изменится", - сказала Харрис.При этом политик выразила уверенность, что ситуация на Ближнем Востоке требует срочного достижения договоренности о прекращении огня."Боестолкновения должны прекратиться. Давайте вызволим заложников, давайте заключим эту сделку", - призвала кандидат в президенты США от демократов.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969364923.html

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

израиль

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, выборы президента сша — 2024, сша, камала харрис, в мире, ближний восток