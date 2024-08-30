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Часть Харькова оказалась обесточена после взрывов
Часть Харькова оказалась обесточена после взрывов - РИА Новости, 30.08.2024
Часть Харькова оказалась обесточена после взрывов
Часть города Харькова осталась без электричества после взрывов, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:16
2024-08-30T16:16
2024-08-30T16:17
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Часть города Харькова осталась без электричества после взрывов, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Украинские СМИ ранее в пятницу сообщали о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги. "В части Харькова пропал свет после взрывов", - говорится в сообщении издания. Официальной информации об отсутствии света в городе пока не поступало.
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Часть Харькова оказалась обесточена после взрывов
"Страна.ua": часть Харькова осталась без электричества после взрывов