https://ria.ru/20240830/kavkaz-1969372308.html

Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол

Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол - РИА Новости, 30.08.2024

Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол

Фактически наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России, заявил в интервью РИА Новости посол Российской... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T06:04

2024-08-30T06:04

2024-08-30T06:08

в мире

россия

армения

евросоюз

азербайджан

михаил евдокимов

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БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Фактически наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов."Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Одним из примеров подобного вмешательства является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней "эксперта" из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями. То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает её скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Фактически она ведёт сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России", - сказал российский посол.

https://ria.ru/20240828/briks-1969041877.html

россия

армения

азербайджан

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в мире, россия, армения, евросоюз, азербайджан, михаил евдокимов