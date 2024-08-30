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Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол - РИА Новости, 30.08.2024
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06:04 30.08.2024 (обновлено: 06:08 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/kavkaz-1969372308.html
Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол
Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол - РИА Новости, 30.08.2024
Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол
Фактически наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России, заявил в интервью РИА Новости посол Российской... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:04
2024-08-30T06:08
в мире
россия
армения
евросоюз
азербайджан
михаил евдокимов
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БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Фактически наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов."Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Одним из примеров подобного вмешательства является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней "эксперта" из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями. То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает её скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Фактически она ведёт сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России", - сказал российский посол.
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в мире, россия, армения, евросоюз, азербайджан, михаил евдокимов
В мире, Россия, Армения, Евросоюз, Азербайджан, Михаил Евдокимов
Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол

Посол: наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России

© Фото предоставлено пресс-службой российского посольства/Murad OrujovПосол России в Азербайджане Михаил Евдокимов
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой российского посольства/Murad Orujov
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Фактически наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов.
"Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Одним из примеров подобного вмешательства является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней "эксперта" из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями. То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает её скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Фактически она ведёт сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России", - сказал российский посол.
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В миреРоссияАрменияЕвросоюзАзербайджанМихаил Евдокимов
 
 
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