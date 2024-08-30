https://ria.ru/20240830/kavkaz-1969372308.html
Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол
Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол - РИА Новости, 30.08.2024
Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол
Фактически наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России, заявил в интервью РИА Новости посол Российской... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:04
2024-08-30T06:04
2024-08-30T06:08
в мире
россия
армения
евросоюз
азербайджан
михаил евдокимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969270066_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_dacdd108ece7be4015643a908e46478d.jpg
БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Фактически наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов."Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Одним из примеров подобного вмешательства является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней "эксперта" из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями. То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает её скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Фактически она ведёт сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России", - сказал российский посол.
https://ria.ru/20240828/briks-1969041877.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969270066_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_7d9ecf1f0a63e877eb82b28bf4ba15fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, евросоюз, азербайджан, михаил евдокимов
В мире, Россия, Армения, Евросоюз, Азербайджан, Михаил Евдокимов
Миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России, заявил посол
Посол: наблюдательная миссия ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России