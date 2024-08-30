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На обложке учебника для 7 класса будет картина о воссоединении с Украиной - РИА Новости, 30.08.2024
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17:29 30.08.2024 (обновлено: 17:41 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/kartina-1969554744.html
На обложке учебника для 7 класса будет картина о воссоединении с Украиной
На обложке учебника для 7 класса будет картина о воссоединении с Украиной - РИА Новости, 30.08.2024
На обложке учебника для 7 класса будет картина о воссоединении с Украиной
Картина советского художника Михаила Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом", посвященная Переяславской раде, будет изображена на обложке единого... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:29
2024-08-30T17:41
россия
украина
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Картина советского художника Михаила Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом", посвященная Переяславской раде, будет изображена на обложке единого учебника по истории России для 7 класса. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов. "Седьмой класс: мы видим, знаменитая картина, которая называется "Навеки вместе", к трехсотлетию воссоединения России и Украины, оно масштабно праздновалось в 1954 году. Картина эта хранилась в Киеве, уже 30 лет как спрятана, дай бог, что ее не уничтожили, вот она у нас на обложке учебника, рассказывающего об этой эпохе", - сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов школ и учреждений среднего профессионального образования. Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новые единые учебники по истории будут готовы до конца 2024 года, обучение по ним начнется с 1 сентября 2025 года. Стоимость учебника с учетом доставки в регионы составит порядка 209 рублей.
https://ria.ru/20240830/uchebnik-1969528541.html
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россия, украина, сергей кравцов, образование - общество
Россия, Украина, Сергей Кравцов, Образование - Общество
На обложке учебника для 7 класса будет картина о воссоединении с Украиной

Картину о Переяславской раде поместят на обложку учебника для 7 класса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины народного художника УССР Михаила Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом"
Репродукция картины народного художника УССР Михаила Хмелько Навеки с Москвой, навеки с русским народом - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция картины народного художника УССР Михаила Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Картина советского художника Михаила Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом", посвященная Переяславской раде, будет изображена на обложке единого учебника по истории России для 7 класса.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов.
Учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО
Вчера, 16:06
"Седьмой класс: мы видим, знаменитая картина, которая называется "Навеки вместе", к трехсотлетию воссоединения России и Украины, оно масштабно праздновалось в 1954 году. Картина эта хранилась в Киеве, уже 30 лет как спрятана, дай бог, что ее не уничтожили, вот она у нас на обложке учебника, рассказывающего об этой эпохе", - сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов школ и учреждений среднего профессионального образования.
Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новые единые учебники по истории будут готовы до конца 2024 года, обучение по ним начнется с 1 сентября 2025 года. Стоимость учебника с учетом доставки в регионы составит порядка 209 рублей.
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