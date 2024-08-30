https://ria.ru/20240830/kartapolov-1969504290.html

Картаполов пообещал жесткий ответ на снятие ЕС запрета на удары по России

Картаполов пообещал жесткий ответ на снятие ЕС запрета на удары по России - РИА Новости, 30.08.2024

Картаполов пообещал жесткий ответ на снятие ЕС запрета на удары по России

Россия ответит жестко и асимметрично на снятие ограничений на использование ВСУ европейского оружия для ударов по территории РФ, ответ будет такой, что "они... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:04

2024-08-30T15:04

2024-08-30T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

андрей картаполов

жозеп боррель

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия ответит жестко и асимметрично на снятие ограничений на использование ВСУ европейского оружия для ударов по территории РФ, ответ будет такой, что "они почувствуют сразу", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Украины по территории России. Он также подчеркнул, что снятие странами ЕС запретов на использование ВСУ европейского оружия для ударов вглубь российской территории не означает "вступление в войну с Москвой", об этом говорить "смешно". "(Ответ России будет) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу", - сказал Картаполов. Депутат отметил, что ждать от Борреля чего-то иного было бы странно, но все решения будет принимать не глава дипломатии ЕС, а другие политики.

https://ria.ru/20240830/borrel-1969500824.html

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в мире, россия, андрей картаполов, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины