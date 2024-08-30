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Два жителя Калининградской области силой удерживали восьмилетнего мальчика
Два жителя Калининградской области силой удерживали восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 30.08.2024
Два жителя Калининградской области силой удерживали восьмилетнего мальчика
Уголовное дело о незаконном лишении свободы малолетнего ребенка возбуждено в отношении двух жителей Неманского района под Калининградом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:20
2024-08-30T21:20
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КАЛИНИНГРАД, 30 авг — РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы малолетнего ребенка возбуждено в отношении двух жителей Неманского района под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СК. "В ходе мониторинга СМИ и сети интернет выявлена публикация, содержащая сведения о противоправных действиях жителя Неманского района в отношении восьмилетнего сына односельчанки, с которой у данного мужчины был давний конфликт", - говорится в сообщении. Для проверки этих сведений организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а", пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего). По версии следствия, 7 августа мужчины встретили ребенка, который, как они предполагали, был причастен к применению насилия в отношении сына одного их них. Они схватили школьника и, угрожая убийством, удерживали некоторое время. В настоящее время 50-летний фигурант задержан, с ним работают следователи. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, ему способствовавших. "В том числе, исследуются доводы, приведенные в публикации, послужившей основанием к возбуждению уголовного дела, о бездействии органов полиции при проведении доследственной проверки по заявлению матери потерпевшего по данному факту", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Два жителя Калининградской области силой удерживали восьмилетнего мальчика
Два жителя Калининградской области угрожали 8-летнему мальчику убийством
КАЛИНИНГРАД, 30 авг — РИА Новости.
Уголовное дело о незаконном лишении свободы малолетнего ребенка возбуждено в отношении двух жителей Неманского района под Калининградом, сообщает пресс-служба
регионального СК.
"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет выявлена публикация, содержащая сведения о противоправных действиях жителя Неманского района в отношении восьмилетнего сына односельчанки, с которой у данного мужчины был давний конфликт", - говорится в сообщении.
Для проверки этих сведений организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а", пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ
(незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего).
По версии следствия, 7 августа мужчины встретили ребенка, который, как они предполагали, был причастен к применению насилия в отношении сына одного их них. Они схватили школьника и, угрожая убийством, удерживали некоторое время.
В настоящее время 50-летний фигурант задержан, с ним работают следователи. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, ему способствовавших.
"В том числе, исследуются доводы, приведенные в публикации, послужившей основанием к возбуждению уголовного дела, о бездействии органов полиции при проведении доследственной проверки по заявлению матери потерпевшего по данному факту", - добавили в пресс-службе.