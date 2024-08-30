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Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 30.08.2024
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01:16 30.08.2024 (обновлено: 07:54 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/kadyrov-1969357496.html
Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем
Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 30.08.2024
Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем
Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о возможных проблемах со своим здоровьем и сослался на врачей, которые говорят, что организм у него, как у молодого... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:16
2024-08-30T07:54
общество
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 30 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о возможных проблемах со своим здоровьем и сослался на врачей, которые говорят, что организм у него, как у молодого парня. В пятницу Кадыров во время прогулки провел прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте", в ходе которого ответил на вопрос подписчика о своем здоровье. "Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм — как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся", — сказал Кадыров. Он отметил, что разговоры о его проблемах со здоровьем ведутся и когда он "чуть поправился", и когда "чуть похудел". "Надо опрос сделать, сколько килограмм надо весить, и столько надо держать килограмм", — шутя, добавил глава Чечни.Ранее Кадыров отжался около тридцати раз перед камерами и сказал, что не обращает внимания на новости в западных СМИ о своем здоровье. Как отметил чеченский лидер, на Западе придумывают такие истории, чтобы разогнать в республике шум и панику. Им не нравится, что регион встал на ноги и защищает целостность России, подчеркнул Кадыров.
https://ria.ru/20240820/putin--1967434347.html
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общество, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем

Кадыров заявил, что врачи оценивают состояние его здоровья как хорошее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о возможных проблемах со своим здоровьем и сослался на врачей, которые говорят, что организм у него, как у молодого парня.
В пятницу Кадыров во время прогулки провел прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте", в ходе которого ответил на вопрос подписчика о своем здоровье.
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"Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм — как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся", — сказал Кадыров.
Он отметил, что разговоры о его проблемах со здоровьем ведутся и когда он "чуть поправился", и когда "чуть похудел".
«
"Надо опрос сделать, сколько килограмм надо весить, и столько надо держать килограмм", — шутя, добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров отжался около тридцати раз перед камерами и сказал, что не обращает внимания на новости в западных СМИ о своем здоровье. Как отметил чеченский лидер, на Западе придумывают такие истории, чтобы разогнать в республике шум и панику. Им не нравится, что регион встал на ноги и защищает целостность России, подчеркнул Кадыров.
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ОбществоРамзан КадыровРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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