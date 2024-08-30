https://ria.ru/20240830/izrail-1969506564.html

Глава МИД Израиля прокомментировал слова лидера ХАМАС о смертниках

Глава МИД Израиля прокомментировал слова лидера ХАМАС о смертниках - РИА Новости, 30.08.2024

Глава МИД Израиля прокомментировал слова лидера ХАМАС о смертниках

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал недавнее выступление лидера палестинского движения ХАМАС за рубежом Халеда Машааля, который призвал РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:13

2024-08-30T15:13

2024-08-30T15:13

в мире

израиль

западный берег реки иордан

стамбул

исраэль кац

халед машааль

хамас

исламский джихад

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал недавнее выступление лидера палестинского движения ХАМАС за рубежом Халеда Машааля, который призвал к возврату к практике использования террористов-смертников против израильтян, и пожелал всей верхушке ХАМАС скорейшего "исполнения желания умереть". В четверг на фоне начавшейся на Западном берегу реки Иордан израильской контртеррористической операции Машаль заявил, что движению ХАМАС стоит вернуться к практике террористов-смертников для борьбы с силами Израиля на территории палестинской автономии. "Лидер ХАМАС за рубежом Халед Машаль вчера в своей речи в Стамбуле пригрозил, что ХАМАС вернется к атакам смертников... Израиль должен убедиться, что желание Машаля и его друзей в верхушке террористической организации умереть будет исполнено в ближайшее время", - написал Кац в своем аккаунте в социальной сети Х. Угроза Машаль прозвучала спустя десять дней после неудавшегося теракта с использованием смертника на юге Тель-Авива. По оценкам органов безопасности, террорист-смертник с рюкзаком полным взрывчатки 18 августа направлялся к стадиону на юге города, где проходил в тот вечер проходил футбольный матч. Взрывное устройство сдетонировало раньше, чем террорист дошел до места, куда должны были выйти тысячи болельщиков после матча. Палестинские группировки "ХАМАС" и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за эту попытку теракта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. Параллельно с этим обострилась ситуация на израильско-ливанской границе, израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240824/khamas-1968245396.html

https://ria.ru/20240830/izrail-1969458811.html

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западный берег реки иордан

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, стамбул, исраэль кац, халед машааль, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году