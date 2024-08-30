Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Израиля прокомментировал слова лидера ХАМАС о смертниках - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/izrail-1969506564.html
Глава МИД Израиля прокомментировал слова лидера ХАМАС о смертниках
Глава МИД Израиля прокомментировал слова лидера ХАМАС о смертниках - РИА Новости, 30.08.2024
Глава МИД Израиля прокомментировал слова лидера ХАМАС о смертниках
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал недавнее выступление лидера палестинского движения ХАМАС за рубежом Халеда Машааля, который призвал РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:13
2024-08-30T15:13
в мире
израиль
западный берег реки иордан
стамбул
исраэль кац
халед машааль
хамас
исламский джихад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал недавнее выступление лидера палестинского движения ХАМАС за рубежом Халеда Машааля, который призвал к возврату к практике использования террористов-смертников против израильтян, и пожелал всей верхушке ХАМАС скорейшего "исполнения желания умереть". В четверг на фоне начавшейся на Западном берегу реки Иордан израильской контртеррористической операции Машаль заявил, что движению ХАМАС стоит вернуться к практике террористов-смертников для борьбы с силами Израиля на территории палестинской автономии. "Лидер ХАМАС за рубежом Халед Машаль вчера в своей речи в Стамбуле пригрозил, что ХАМАС вернется к атакам смертников... Израиль должен убедиться, что желание Машаля и его друзей в верхушке террористической организации умереть будет исполнено в ближайшее время", - написал Кац в своем аккаунте в социальной сети Х. Угроза Машаль прозвучала спустя десять дней после неудавшегося теракта с использованием смертника на юге Тель-Авива. По оценкам органов безопасности, террорист-смертник с рюкзаком полным взрывчатки 18 августа направлялся к стадиону на юге города, где проходил в тот вечер проходил футбольный матч. Взрывное устройство сдетонировало раньше, чем террорист дошел до места, куда должны были выйти тысячи болельщиков после матча. Палестинские группировки "ХАМАС" и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за эту попытку теракта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. Параллельно с этим обострилась ситуация на израильско-ливанской границе, израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240824/khamas-1968245396.html
https://ria.ru/20240830/izrail-1969458811.html
израиль
западный берег реки иордан
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, западный берег реки иордан, стамбул, исраэль кац, халед машааль, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Стамбул, Исраэль Кац, Халед Машааль, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Израиля прокомментировал слова лидера ХАМАС о смертниках

Израиль воплотит желание ХАМАС умереть, заявил Глава МИД Израиля Кац

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал недавнее выступление лидера палестинского движения ХАМАС за рубежом Халеда Машааля, который призвал к возврату к практике использования террористов-смертников против израильтян, и пожелал всей верхушке ХАМАС скорейшего "исполнения желания умереть".
В четверг на фоне начавшейся на Западном берегу реки Иордан израильской контртеррористической операции Машаль заявил, что движению ХАМАС стоит вернуться к практике террористов-смертников для борьбы с силами Израиля на территории палестинской автономии.
Разрушения в Газе - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В ХАМАС назвали главные темы переговоров в Каире
24 августа, 15:48
"Лидер ХАМАС за рубежом Халед Машаль вчера в своей речи в Стамбуле пригрозил, что ХАМАС вернется к атакам смертников... Израиль должен убедиться, что желание Машаля и его друзей в верхушке террористической организации умереть будет исполнено в ближайшее время", - написал Кац в своем аккаунте в социальной сети Х.
Угроза Машаль прозвучала спустя десять дней после неудавшегося теракта с использованием смертника на юге Тель-Авива. По оценкам органов безопасности, террорист-смертник с рюкзаком полным взрывчатки 18 августа направлялся к стадиону на юге города, где проходил в тот вечер проходил футбольный матч. Взрывное устройство сдетонировало раньше, чем террорист дошел до места, куда должны были выйти тысячи болельщиков после матча. Палестинские группировки "ХАМАС" и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за эту попытку теракта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.
Параллельно с этим обострилась ситуация на израильско-ливанской границе, израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Израильская армия заявила о завершении операции на юге Газы
Вчера, 13:23
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданСтамбулИсраэль КацХалед МашаальХАМАСИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала