Израильская армия заявила о завершении операции на юге Газы
ЦАХАЛ: в ходе операции на юге Газы уничтожено более 250 радикалов
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о завершении операции на юге сектора Газа.
"(Военные. — Прим. ред.) уничтожили шесть туннелей длиной около шести километров, ликвидировали более 250 террористов и вернули шесть тел заложников", — говорится в публикации.
В ходе военной операции силы 98-й дивизии уничтожили десятки объектов инфраструктуры движения ХАМАС в районах Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха.
В прошлый вторник военные обнаружили и вернули в Израиль тела шестерых заложников, погибших в плену ХАМАС в секторе Газа, позже власти опубликовали список имен погибших: Йорам Мецгер (80 лет), Хаим Пери (80 лет), Авраам Мундер (79 лет), Алекс Данциг (76 лет), Надав Попплуэлл (51 год), Ягев Бухштаб (35 лет).
Операция в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа началась в августе после того, как ЦАХАЛ получил разведданные о присутствии в этой зоне "террористов и террористической инфраструктуры".
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Параллельно с этим обострилась ситуация на израильско-ливанской границе, израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.