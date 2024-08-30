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Израильская армия заявила о завершении операции на юге Газы - РИА Новости, 30.08.2024
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13:23 30.08.2024 (обновлено: 14:38 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/izrail-1969458811.html
Израильская армия заявила о завершении операции на юге Газы
Израильская армия заявила о завершении операции на юге Газы - РИА Новости, 30.08.2024
Израильская армия заявила о завершении операции на юге Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о завершении операции на юге сектора Газа. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:23
2024-08-30T14:38
в мире
израиль
ливан
россия
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о завершении операции на юге сектора Газа. "(Военные. — Прим. ред.) уничтожили шесть туннелей длиной около шести километров, ликвидировали более 250 террористов и вернули шесть тел заложников", — говорится в публикации. В ходе военной операции силы 98-й дивизии уничтожили десятки объектов инфраструктуры движения ХАМАС в районах Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха. В прошлый вторник военные обнаружили и вернули в Израиль тела шестерых заложников, погибших в плену ХАМАС в секторе Газа, позже власти опубликовали список имен погибших: Йорам Мецгер (80 лет), Хаим Пери (80 лет), Авраам Мундер (79 лет), Алекс Данциг (76 лет), Надав Попплуэлл (51 год), Ягев Бухштаб (35 лет). Операция в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа началась в августе после того, как ЦАХАЛ получил разведданные о присутствии в этой зоне "террористов и террористической инфраструктуры". Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Параллельно с этим обострилась ситуация на израильско-ливанской границе, израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240830/izrail-1969409885.html
https://ria.ru/20240829/gaza-1969327747.html
https://ria.ru/20240830/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, россия, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Россия, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильская армия заявила о завершении операции на юге Газы

ЦАХАЛ: в ходе операции на юге Газы уничтожено более 250 радикалов

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о завершении операции на юге сектора Газа.
"(Военные. — Прим. ред.) уничтожили шесть туннелей длиной около шести километров, ликвидировали более 250 террористов и вернули шесть тел заложников", — говорится в публикации.
Дым после израильского удара по позициям на Западному берегу - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Израильская армия ликвидировала главу ячейки ХАМАС на Западном берегу
Вчера, 11:09
В ходе военной операции силы 98-й дивизии уничтожили десятки объектов инфраструктуры движения ХАМАС в районах Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха.
В прошлый вторник военные обнаружили и вернули в Израиль тела шестерых заложников, погибших в плену ХАМАС в секторе Газа, позже власти опубликовали список имен погибших: Йорам Мецгер (80 лет), Хаим Пери (80 лет), Авраам Мундер (79 лет), Алекс Данциг (76 лет), Надав Попплуэлл (51 год), Ягев Бухштаб (35 лет).
Операция в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа началась в августе после того, как ЦАХАЛ получил разведданные о присутствии в этой зоне "террористов и террористической инфраструктуры".
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе
29 августа, 20:20
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Параллельно с этим обострилась ситуация на израильско-ливанской границе, израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванРоссияХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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