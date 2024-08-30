https://ria.ru/20240830/izrail-1969409885.html

Израильская армия ликвидировала главу ячейки ХАМАС на Западном берегу

Израильская армия ликвидировала главу ячейки ХАМАС на Западном берегу - РИА Новости, 30.08.2024

Израильская армия ликвидировала главу ячейки ХАМАС на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в пятницу в Telegram-канале о ликвидации лавы ячейки палестинского движения ХАМАС Уасама Хазэма в ходе... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:09

2024-08-30T11:09

2024-08-30T11:23

в мире

израиль

западный берег реки иордан

ливан

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в пятницу в Telegram-канале о ликвидации лавы ячейки палестинского движения ХАМАС Уасама Хазэма в ходе контртеррористической операции в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан. "В последние несколько часов в ходе контртеррористической операции ЦАХАЛ, ВВС и Пограничной полиции Израиля в северном районе Западного берега силы выявили в автомобиле террористическую ячейку, возглавляемую Уасамом Хазэмом, главой террористической организации ХАМАС в Дженине. Руководствуясь точными данными разведки ВВС Израиля уничтожили Хазэма", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что дополнительный авиаудар был нанесен по двум другим бойцам движения, которые пытались скрыться после ликвидации Хазэма. В автомобиле были найдены винтовки M16, ручной пулемет, патроны, взрывчатка и газовые гранаты. В сообщении говорится, что никто из военных ЦАХАЛ не пострадал.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. Параллельно с этим обострилась ситуация на израильско-ливанской границе, израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240830/oon-1969355080.html

https://ria.ru/20240829/gaza-1969327747.html

https://ria.ru/20240830/konflikt-1915630213.html

израиль

западный берег реки иордан

ливан

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, ливан, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)