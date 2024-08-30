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Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан

Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 30.08.2024

Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан

Самолет ВВС Израиля нанес удар по ячейке террористов в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T06:44

2024-08-30T06:44

2024-08-30T06:44

в мире

израиль

западный берег реки иордан

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Самолет ВВС Израиля нанес удар по ячейке террористов в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Самолет ЦАХАЛ нанес удар по ячейке террористов… во время контртеррористической операции в районе Дженина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. В последний месяц израильские военные стали чаще проводить операции на Западном берегу. По данным минздрава Палестины, с 7 октября 2023 года на Западном берегу в результате действий израильской армии погибли 663 человека.

https://ria.ru/20240829/gaza-1969327747.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году