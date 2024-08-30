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Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан
Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 30.08.2024
Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан
Самолет ВВС Израиля нанес удар по ячейке террористов в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:44
2024-08-30T06:44
2024-08-30T06:44
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западный берег реки иордан
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Самолет ВВС Израиля нанес удар по ячейке террористов в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Самолет ЦАХАЛ нанес удар по ячейке террористов… во время контртеррористической операции в районе Дженина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. В последний месяц израильские военные стали чаще проводить операции на Западном берегу. По данным минздрава Палестины, с 7 октября 2023 года на Западном берегу в результате действий израильской армии погибли 663 человека.
https://ria.ru/20240829/gaza-1969327747.html
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан
ЦАХАЛ: самолет ВВС Израиля ударил по ячейке террористов в районе Дженина