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Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 30.08.2024
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06:44 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/izrail-1969374282.html
Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан
Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 30.08.2024
Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан
Самолет ВВС Израиля нанес удар по ячейке террористов в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:44
2024-08-30T06:44
в мире
израиль
западный берег реки иордан
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Самолет ВВС Израиля нанес удар по ячейке террористов в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Самолет ЦАХАЛ нанес удар по ячейке террористов… во время контртеррористической операции в районе Дженина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. В последний месяц израильские военные стали чаще проводить операции на Западном берегу. По данным минздрава Палестины, с 7 октября 2023 года на Западном берегу в результате действий израильской армии погибли 663 человека.
https://ria.ru/20240829/gaza-1969327747.html
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удар по ячейке террористов на Западном берегу реки Иордан

ЦАХАЛ: самолет ВВС Израиля ударил по ячейке террористов в районе Дженина

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Самолет ВВС Израиля нанес удар по ячейке террористов в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Самолет ЦАХАЛ нанес удар по ячейке террористов… во время контртеррористической операции в районе Дженина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе
29 августа, 20:20
В последний месяц израильские военные стали чаще проводить операции на Западном берегу. По данным минздрава Палестины, с 7 октября 2023 года на Западном берегу в результате действий израильской армии погибли 663 человека.
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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