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В Запорожской области рассказали об инвестициях в регион - РИА Новости, 30.08.2024
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07:05 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/investitsii-1969375148.html
В Запорожской области рассказали об инвестициях в регион
В Запорожской области рассказали об инвестициях в регион - РИА Новости, 30.08.2024
В Запорожской области рассказали об инвестициях в регион
В Запорожской области сформировали большой пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона, сообщил РИА Новости советник губернатора по... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:05
2024-08-30T07:05
экономика
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. В Запорожской области сформировали большой пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона, сообщил РИА Новости советник губернатора по реализации и координации социально-экономической стратегии региона Юрий Гуськов. "Для области, которая находится в статусе СВО, сформирован достаточно большой пул инвесторов", - сказал Гуськов. По его словам, уже более 70 инвесторов готовы вложить свои средства в восстановление промышленного потенциала региона. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240830/zaporozhe-1969362826.html
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экономика, запорожская область, россия
Экономика, Запорожская область, Россия
В Запорожской области рассказали об инвестициях в регион

Советник Гуськов: в Запорожской области сформировали большой пул инвесторов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. В Запорожской области сформировали большой пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона, сообщил РИА Новости советник губернатора по реализации и координации социально-экономической стратегии региона Юрий Гуськов.
"Для области, которая находится в статусе СВО, сформирован достаточно большой пул инвесторов", - сказал Гуськов.
Центральная площадь Мелитополя - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Вчера, 03:07
По его словам, уже более 70 инвесторов готовы вложить свои средства в восстановление промышленного потенциала региона.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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