https://ria.ru/20240830/investitsii-1969375148.html

В Запорожской области рассказали об инвестициях в регион

В Запорожской области рассказали об инвестициях в регион - РИА Новости, 30.08.2024

В Запорожской области рассказали об инвестициях в регион

В Запорожской области сформировали большой пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона, сообщил РИА Новости советник губернатора по... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:05

2024-08-30T07:05

2024-08-30T07:05

экономика

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. В Запорожской области сформировали большой пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона, сообщил РИА Новости советник губернатора по реализации и координации социально-экономической стратегии региона Юрий Гуськов. "Для области, которая находится в статусе СВО, сформирован достаточно большой пул инвесторов", - сказал Гуськов. По его словам, уже более 70 инвесторов готовы вложить свои средства в восстановление промышленного потенциала региона. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240830/zaporozhe-1969362826.html

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запорожская область

россия

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экономика, запорожская область, россия