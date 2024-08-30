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Интернет Starlink будет временно бесплатным в Бразилии, заявил Маск - РИА Новости, 30.08.2024
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04:16 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/internet-1969366747.html
Интернет Starlink будет временно бесплатным в Бразилии, заявил Маск
Интернет Starlink будет временно бесплатным в Бразилии, заявил Маск - РИА Новости, 30.08.2024
Интернет Starlink будет временно бесплатным в Бразилии, заявил Маск
Интернет от компании Starlink, входящей в SpaceX миллиардера Илона Маска, будет бесплатным в Бразилии до конца разбирательства с властями страны из-за... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:16
2024-08-30T04:16
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Интернет от компании Starlink, входящей в SpaceX миллиардера Илона Маска, будет бесплатным в Бразилии до конца разбирательства с властями страны из-за блокировки счетов фирмы, заявил в пятницу сам бизнесмен. "SpaceX будет бесплатно предоставлять интернет-услуги пользователям в Бразилии, пока конфликт не будет урегулирован, поскольку мы не можем получать плату, но не хотим никого отключать", — написал он на своей странице в соцсети Х. По словам Маска, многие дистанционные школы, а также больницы зависят от интернета Starlink. Ранее бразильские СМИ сообщили, что счета Starlink в Бразилии заморожены из-за отсутствия в стране юридического представителя социальной сети Х, также принадлежащей Маску. В Х заявили, что отказываются выполнять "незаконные приказы" суда и ожидают своей блокировки в Бразилии. Сам Маск утверждает, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink — две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
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в мире, бразилия, технологии, илон маск, spacex
В мире, Бразилия, Технологии, Илон Маск, SpaceX
Интернет Starlink будет временно бесплатным в Бразилии, заявил Маск

Интернет Starlink будет бесплатным в Бразилии до конца разбирательств с властями

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Интернет от компании Starlink, входящей в SpaceX миллиардера Илона Маска, будет бесплатным в Бразилии до конца разбирательства с властями страны из-за блокировки счетов фирмы, заявил в пятницу сам бизнесмен.
«
"SpaceX будет бесплатно предоставлять интернет-услуги пользователям в Бразилии, пока конфликт не будет урегулирован, поскольку мы не можем получать плату, но не хотим никого отключать", — написал он на своей странице в соцсети Х.
По словам Маска, многие дистанционные школы, а также больницы зависят от интернета Starlink.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что счета Starlink в Бразилии заморожены из-за отсутствия в стране юридического представителя социальной сети Х, также принадлежащей Маску. В Х заявили, что отказываются выполнять "незаконные приказы" суда и ожидают своей блокировки в Бразилии.
Сам Маск утверждает, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink — две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Starlink назвала решение заморозить ее счета в Бразилии необоснованным
Вчера, 00:00
 
В миреБразилияТехнологииИлон МаскSpaceX
 
 
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