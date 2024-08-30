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В Хабаровске мужчина пытался угомонить шумную компанию выстрелами
В Хабаровске мужчина пытался угомонить шумную компанию выстрелами - РИА Новости, 30.08.2024
В Хабаровске мужчина пытался угомонить шумную компанию выстрелами
Мужчина в Хабаровске пытался угомонить шумную компанию несколькими выстрелами из охолощенного оружия, недовольный шумом стрелок доставлен в местный отдел... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:39
2024-08-30T11:39
2024-08-30T11:39
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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Мужчина в Хабаровске пытался угомонить шумную компанию несколькими выстрелами из охолощенного оружия, недовольный шумом стрелок доставлен в местный отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. "В ночное время в дежурную часть отдела полиции №5 УМВД России по Хабаровску поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Большой аэродром" неизвестные производят выстрелы из автоматического оружия", - сообщает краевая полиция. По данным правоохранителей, в гаражно-строительном кооперативе произошел конфликт между шумно отдыхающей компанией и местным жителем, который занимался работами в своем боксе. Недовольный шумом мужчина попросил отдыхающих вести себя тише и во время выяснения отношений выстрелил несколько раз из охолощенного аналога автоматического оружия. "Сотрудники полиции доставили хабаровчанина в отдел для дальнейших разбирательств. Он пояснил, что охолощённый автомат приобрел в специализированном магазине. Образец изъят и направлен на исследование. По данному факту проводится проверка", - отмечает полиция региона.
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край
В Хабаровске мужчина пытался угомонить шумную компанию выстрелами
В Хабаровске мужчина пытался угомонить людей выстрелами из охолощенного оружия
ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Мужчина в Хабаровске пытался угомонить шумную компанию несколькими выстрелами из охолощенного оружия, недовольный шумом стрелок доставлен в местный отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«
"В ночное время в дежурную часть отдела полиции №5 УМВД России по Хабаровску поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Большой аэродром" неизвестные производят выстрелы из автоматического оружия", - сообщает краевая полиция.
По данным правоохранителей, в гаражно-строительном кооперативе произошел конфликт между шумно отдыхающей компанией и местным жителем, который занимался работами в своем боксе.
Недовольный шумом мужчина попросил отдыхающих вести себя тише и во время выяснения отношений выстрелил несколько раз из охолощенного аналога автоматического оружия.
"Сотрудники полиции доставили хабаровчанина в отдел для дальнейших разбирательств. Он пояснил, что охолощённый автомат приобрел в специализированном магазине. Образец изъят и направлен на исследование. По данному факту проводится проверка", - отмечает полиция региона.