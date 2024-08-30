https://ria.ru/20240830/gvozdika-1969379344.html

В ЛНР сообщили об уничтожении украинской САУ "Гвоздика"

В ЛНР сообщили об уничтожении украинской САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 30.08.2024

В ЛНР сообщили об уничтожении украинской САУ "Гвоздика"

На севере ЛНР российской артиллерией уничтожена украинская самоходка САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:26

2024-08-30T08:26

2024-08-30T08:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. На севере ЛНР российской артиллерией уничтожена украинская самоходка САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в населенном пункте Свердловка (украинское название - Новоегоровка) была выявлена САУ 2С1 "Гвоздика", ведущая огонь в северо-восточном направлении. Координаты цели были оперативно переданы нашему подразделению, при помощи высокоточного боеприпаса был нанесен удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожения самоходки вместе с артиллерийским расчетом", - заявил РИА Новости Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, андрей марочко, безопасность