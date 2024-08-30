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В ЛНР сообщили об уничтожении украинской САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/gvozdika-1969379344.html
В ЛНР сообщили об уничтожении украинской САУ "Гвоздика"
В ЛНР сообщили об уничтожении украинской САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 30.08.2024
В ЛНР сообщили об уничтожении украинской САУ "Гвоздика"
На севере ЛНР российской артиллерией уничтожена украинская самоходка САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:26
2024-08-30T08:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. На севере ЛНР российской артиллерией уничтожена украинская самоходка САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в населенном пункте Свердловка (украинское название - Новоегоровка) была выявлена САУ 2С1 "Гвоздика", ведущая огонь в северо-восточном направлении. Координаты цели были оперативно переданы нашему подразделению, при помощи высокоточного боеприпаса был нанесен удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожения самоходки вместе с артиллерийским расчетом", - заявил РИА Новости Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
В ЛНР сообщили об уничтожении украинской САУ "Гвоздика"

Марочко: на севере ЛНР уничтожили украинская САУ "Гвоздика" вместе с расчетом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат стоит на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика"
Украинский солдат стоит на самоходной артиллерийской установке Гвоздика - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат стоит на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. На севере ЛНР российской артиллерией уничтожена украинская самоходка САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе аэроразведки в населенном пункте Свердловка (украинское название - Новоегоровка) была выявлена САУ 2С1 "Гвоздика", ведущая огонь в северо-восточном направлении. Координаты цели были оперативно переданы нашему подразделению, при помощи высокоточного боеприпаса был нанесен удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожения самоходки вместе с артиллерийским расчетом", - заявил РИА Новости Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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