Рейтинг@Mail.ru
Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:21 30.08.2024 (обновлено: 19:27 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/gumpomosch-1969581673.html
Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель
Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель - РИА Новости, 30.08.2024
Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель
Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого школьные учебники и мебель,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:21
2024-08-30T19:27
надежные люди
саратовская область
сватово
роман бусаргин
леонид пасечник
луганская народная республика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969582437_0:193:1171:852_1920x0_80_0_0_17081cae5d9e5aafabf5534a008b4556.jpg
САРАТОВ, 30 авг — РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого школьные учебники и мебель, канцтовары и компьютеры, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале. "Из Саратовской области в преддверии нового учебного года в подшефный Сватовский район Луганской Народной республики направлена очередная партия гуманитарного груза. К предстоящему Дню знаний сватовские школьники получат учебную литературу и необходимые принадлежности... В состав груза, который доставят в сопровождении специалистов областной службы спасения, также вошли предметы мебели, компьютерная техника и специальное оборудование для школьных кабинетов химии и физики", - говорится в сообщении. Уточняется, что мебель и специальное оборудование поступят, в том числе, в среднюю школу №8 в Сватово, в которой неделей ранее саратовские специалисты завершили ремонтные работы. "Уделили особое внимание первоклассникам. Для них приготовили новые ранцы и наборы канцелярии. Для учащихся начальных классов предусмотрели учебники, рабочие тетради, методические и развивающие пособия", - цитирует слова губернатора Романа Бусаргина его пресс-служба. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20240830/pomosch-1969484982.html
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969282581.html
саратовская область
сватово
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969582437_15:0:1151:852_1920x0_80_0_0_0e662da242f1ca81408749a0e013b19f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, сватово, роман бусаргин, леонид пасечник, луганская народная республика, общество
Надежные люди, Саратовская область, Сватово, Роман Бусаргин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Общество
Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель

Саратовская область направила в район ЛНР канцтовары, мебель и компьютеры

© Фото : Пул Z 64/TelegramСаратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель
Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Пул Z 64/Telegram
Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 авг — РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого школьные учебники и мебель, канцтовары и компьютеры, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале.
"Из Саратовской области в преддверии нового учебного года в подшефный Сватовский район Луганской Народной республики направлена очередная партия гуманитарного груза. К предстоящему Дню знаний сватовские школьники получат учебную литературу и необходимые принадлежности... В состав груза, который доставят в сопровождении специалистов областной службы спасения, также вошли предметы мебели, компьютерная техника и специальное оборудование для школьных кабинетов химии и физики", - говорится в сообщении.
Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей
Вчера, 14:25
Уточняется, что мебель и специальное оборудование поступят, в том числе, в среднюю школу №8 в Сватово, в которой неделей ранее саратовские специалисты завершили ремонтные работы.
"Уделили особое внимание первоклассникам. Для них приготовили новые ранцы и наборы канцелярии. Для учащихся начальных классов предусмотрели учебники, рабочие тетради, методические и развивающие пособия", - цитирует слова губернатора Романа Бусаргина его пресс-служба.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Алтайские разработчики подарили участникам спецоперации порядка 30 дронов
29 августа, 17:02
 
Надежные людиСаратовская областьСватовоРоман БусаргинЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала