https://ria.ru/20240830/gumpomosch-1969581673.html

Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель

Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель - РИА Новости, 30.08.2024

Саратовская область направила в подшефный район ЛНР канцтовары и мебель

Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого школьные учебники и мебель,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:21

2024-08-30T19:21

2024-08-30T19:27

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роман бусаргин

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луганская народная республика

общество

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САРАТОВ, 30 авг — РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого школьные учебники и мебель, канцтовары и компьютеры, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале. "Из Саратовской области в преддверии нового учебного года в подшефный Сватовский район Луганской Народной республики направлена очередная партия гуманитарного груза. К предстоящему Дню знаний сватовские школьники получат учебную литературу и необходимые принадлежности... В состав груза, который доставят в сопровождении специалистов областной службы спасения, также вошли предметы мебели, компьютерная техника и специальное оборудование для школьных кабинетов химии и физики", - говорится в сообщении. Уточняется, что мебель и специальное оборудование поступят, в том числе, в среднюю школу №8 в Сватово, в которой неделей ранее саратовские специалисты завершили ремонтные работы. "Уделили особое внимание первоклассникам. Для них приготовили новые ранцы и наборы канцелярии. Для учащихся начальных классов предусмотрели учебники, рабочие тетради, методические и развивающие пособия", - цитирует слова губернатора Романа Бусаргина его пресс-служба. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20240830/pomosch-1969484982.html

https://ria.ru/20240829/pomosch-1969282581.html

саратовская область

сватово

луганская народная республика

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саратовская область, сватово, роман бусаргин, леонид пасечник, луганская народная республика, общество