https://ria.ru/20240830/gumpomosch-1969403218.html

Мавлиев: Уфа за два года отправила военнослужащим более 650 тонн гумпомощи

Мавлиев: Уфа за два года отправила военнослужащим более 650 тонн гумпомощи - РИА Новости, 30.08.2024

Мавлиев: Уфа за два года отправила военнослужащим более 650 тонн гумпомощи

Уфа с сентября 2022 года отправила российским военнослужащим 36 конвоев с гуманитарной помощью общей массой более 650 тонн на сумму более 140 миллионов рублей,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:46

2024-08-30T10:46

2024-08-30T10:46

надежные люди

уфа

пенза

саратов

сво

гуманитарная помощь

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УФА, 30 авг - РИА Новости. Уфа с сентября 2022 года отправила российским военнослужащим 36 конвоев с гуманитарной помощью общей массой более 650 тонн на сумму более 140 миллионов рублей, заявил мэр города Ратмир Мавлиев. На совещании ассоциации городов Поволжья Мавлиев рассказал, что Уфа с первых дней объявления частичной мобилизации активно включилась в работу по защите страны. За короткий период Уфа мобилизовала 1910 человек, которые отправились к местам боевого слаживания в Пензу и Саратов. "С самого начала мобилизации мы ни на минуту не оставляли без внимания наших бойцов. В целях их поддержки организовали доставку гуманитарной помощи к местам боевого слаживания, которые включали в себя продукты питания, спальные принадлежности, предметы личной гигиены. Собрали 620 индивидуальных наборов, включающих в себя: зимний спальник, термос для еды, термобелье, утепленные сапоги, сухой паек и другие вещи первой необходимости. Я лично посещал мобилизованных в Пензе и Саратове, собирал обращения о необходимой помощи мобилизованным и их семьям. Все поступившие просьбы оперативно решались", - сказал он. По его словам, с сентября 2022 года к местам боевого слаживания и несения службы в зоне СВО Уфа отправила 36 конвоев с гуманитарной помощью массой более 650 тонн на сумму более 140 миллионов рублей. "Отвезли бойцам 102 транспортных средства, 75 квадрокоптеров, 332 печки-буржуйки, 425 газовых плит и горелок, 120 генераторов, 295 тонн стройматериалов, более восьми тысяч комплектов личных вещей, 19 бань-бочек, более восьми тонн продуктов питания, медикаменты, тепловизоры, рации и т.д.", - отметил Мавлиев. Глава Уфы рассказал, что город также поддерживает семьи участников СВО в решении бытовых вопросов и с подарками детям, предоставляет консультативную и юридическую помощь. "Провожу личные встречи с участниками СВО, прибывшими в отпуск. В ходе встреч обсуждаем как потребности самих участников СВО, так и вопросы поддержки их семей. Просьбы бойцов учитываем при формировании колонн гуманитарной помощи. Все вопросы, связанные с поддержкой семей участников СВО, держу на личном контроле", - добавил Мавлиев. Мэр уточнил, что по решению главы Башкирии Радия Фаритовича Хабирова в республике действуют 42 меры поддержки участников СВО и членов их семей. Уфа также присоединилась к программе социальной поддержки. К примеру, дети участников СВО направляются в садики во внеочередном порядке по достижению ими полутора лет. В учебный период школьники обеспечиваются горячим бесплатным питанием, а также бесплатно посещают государственные и муниципальные организации дополнительного образования и кружки в общеобразовательных организациях. Кроме того, Мавлиев рассказал, что неоценимую помощь участникам СВО и членам их семей оказывают также активные горожане, волонтеры и некоммерческие организации. "Активно поддерживаем волонтерские движения. В частности, движению "Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан" передали 2 помещения, в которых они разместили швейный цех, сбор гуманитарной помощи, организовали работу по плетению маскировочных сетей. Закупаем для волонтеров ткани и материалы для изделий", - сообщил глава города.

https://ria.ru/20240829/pomosch-1969170547.html

https://ria.ru/20240827/pomosch-1968731374.html

уфа

пенза

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

уфа, пенза, саратов, сво, гуманитарная помощь