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Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации
Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации - РИА Новости, 30.08.2024
Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации
Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край бойцам и мирным жителям с начала спецоперации, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:03
2024-08-30T12:03
2024-08-30T12:14
надежные люди
алтайский край
виктор томенко
гуманитарная помощь
сво
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БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край бойцам и мирным жителям с начала спецоперации, сообщил губернатор Виктор Томенко. "С начала СВО мы собрали уже точно больше сотни гуманитарных грузов разного объема, каждая отправка имеет огромное значение. И для тех, кто эти грузы собирает, например, спонсирует покупку техники или шьет одежду. И, конечно, для тех, кто получает от нас посылки. Регулярно получаем весточки и из Славяносербского района, и с передовой — и точно знаем, что в некоторых случаях наши гуманитарные грузы в прямом смысле жизненно важный вопрос", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке таких грузов. "Мы обязательно будем продолжать заниматься этим вопросом, помогать людям, которые в этом нуждаются и в нашем крае, и за его пределами", - подчеркнул Томенко.
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969170547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, виктор томенко, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Алтайский край, Виктор Томенко, Гуманитарная помощь, СВО