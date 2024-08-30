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Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации

Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации - РИА Новости, 30.08.2024

Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации

Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край бойцам и мирным жителям с начала спецоперации, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:03

2024-08-30T12:03

2024-08-30T12:14

надежные люди

алтайский край

виктор томенко

гуманитарная помощь

сво

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БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край бойцам и мирным жителям с начала спецоперации, сообщил губернатор Виктор Томенко. "С начала СВО мы собрали уже точно больше сотни гуманитарных грузов разного объема, каждая отправка имеет огромное значение. И для тех, кто эти грузы собирает, например, спонсирует покупку техники или шьет одежду. И, конечно, для тех, кто получает от нас посылки. Регулярно получаем весточки и из Славяносербского района, и с передовой — и точно знаем, что в некоторых случаях наши гуманитарные грузы в прямом смысле жизненно важный вопрос", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке таких грузов. "Мы обязательно будем продолжать заниматься этим вопросом, помогать людям, которые в этом нуждаются и в нашем крае, и за его пределами", - подчеркнул Томенко.

https://ria.ru/20240829/pomosch-1969170547.html

алтайский край

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Артем Смирнов

алтайский край, виктор томенко, гуманитарная помощь, сво