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Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации - РИА Новости, 30.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:03 30.08.2024 (обновлено: 12:14 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/gumgruz-1969427761.html
Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации
Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации - РИА Новости, 30.08.2024
Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации
Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край бойцам и мирным жителям с начала спецоперации, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:03
2024-08-30T12:14
надежные люди
алтайский край
виктор томенко
гуманитарная помощь
сво
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БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край бойцам и мирным жителям с начала спецоперации, сообщил губернатор Виктор Томенко. "С начала СВО мы собрали уже точно больше сотни гуманитарных грузов разного объема, каждая отправка имеет огромное значение. И для тех, кто эти грузы собирает, например, спонсирует покупку техники или шьет одежду. И, конечно, для тех, кто получает от нас посылки. Регулярно получаем весточки и из Славяносербского района, и с передовой — и точно знаем, что в некоторых случаях наши гуманитарные грузы в прямом смысле жизненно важный вопрос", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке таких грузов. "Мы обязательно будем продолжать заниматься этим вопросом, помогать людям, которые в этом нуждаются и в нашем крае, и за его пределами", - подчеркнул Томенко.
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969170547.html
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алтайский край, виктор томенко, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Алтайский край, Виктор Томенко, Гуманитарная помощь, СВО

Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край с начала спецоперации

© Фото : Виктор Томенко/TelegramОчередной гуманитарной груз из Алтайского края, отправленный в зону СВО
Очередной гуманитарной груз из Алтайского края, отправленный в зону СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Виктор Томенко/Telegram
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БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Более ста гуманитарных грузов отправил Алтайский край бойцам и мирным жителям с начала спецоперации, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"С начала СВО мы собрали уже точно больше сотни гуманитарных грузов разного объема, каждая отправка имеет огромное значение. И для тех, кто эти грузы собирает, например, спонсирует покупку техники или шьет одежду. И, конечно, для тех, кто получает от нас посылки. Регулярно получаем весточки и из Славяносербского района, и с передовой — и точно знаем, что в некоторых случаях наши гуманитарные грузы в прямом смысле жизненно важный вопрос", - написал Томенко в своём Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке таких грузов.
"Мы обязательно будем продолжать заниматься этим вопросом, помогать людям, которые в этом нуждаются и в нашем крае, и за его пределами", - подчеркнул Томенко.
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Надежные людиАлтайский крайВиктор ТоменкоГуманитарная помощьСВО
 
 
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