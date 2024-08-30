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"Первый случай". В Грузии сделали откровенное заявление о России - РИА Новости, 30.08.2024
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08:36 30.08.2024 (обновлено: 09:02 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/gruziya-1969379991.html
"Первый случай". В Грузии сделали откровенное заявление о России
"Первый случай". В Грузии сделали откровенное заявление о России - РИА Новости, 30.08.2024
"Первый случай". В Грузии сделали откровенное заявление о России
Россия одержала в Грузии большую идеологическую победу, цитирует бывшего грузинского президента Георгия Маргвелашвили издание Wall Street Journal. "У нас в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:36
2024-08-30T09:02
в мире
грузия
россия
тбилиси
георгий маргвелашвили
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия одержала в Грузии большую идеологическую победу, цитирует бывшего грузинского президента Георгия Маргвелашвили издание Wall Street Journal. "У нас в Грузии были политические разногласия, иногда очень жесткие, но независимо от этих разногласий все правительства, которые здесь были, были однозначно прозападными. Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации. Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа", — сказал он. В статье отмечается, что катализатором разрыва Грузии с Западом стало введение этим летом строгих ограничений со стороны Тбилиси на иностранное финансирование неправительственных организаций, СМИ и гражданского общества. Закон об иноагентах в ГрузииВ середине мая парламент страны принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный "Грузинской мечтой", в начале июня он вступил в силу. Законопроект предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф 25 тысяч лари.
https://ria.ru/20240811/gruziya-1965524339.html
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в мире, грузия, россия, тбилиси, георгий маргвелашвили
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Георгий Маргвелашвили
"Первый случай". В Грузии сделали откровенное заявление о России

Маргвелашвили: отказ Грузии от Запада стал большой идеологической победой РФ

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия одержала в Грузии большую идеологическую победу, цитирует бывшего грузинского президента Георгия Маргвелашвили издание Wall Street Journal.

"У нас в Грузии были политические разногласия, иногда очень жесткие, но независимо от этих разногласий все правительства, которые здесь были, были однозначно прозападными. Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации. Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа", — сказал он.
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В статье отмечается, что катализатором разрыва Грузии с Западом стало введение этим летом строгих ограничений со стороны Тбилиси на иностранное финансирование неправительственных организаций, СМИ и гражданского общества.

Закон об иноагентах в Грузии
В середине мая парламент страны принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный "Грузинской мечтой", в начале июня он вступил в силу. Законопроект предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.
Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф 25 тысяч лари.
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