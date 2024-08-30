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В РПЦ оценили идею Грузии объявить православие государственной религией - РИА Новости, 30.08.2024
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Религия
 
04:07 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/gruziya-1969366054.html
В РПЦ оценили идею Грузии объявить православие государственной религией
В РПЦ оценили идею Грузии объявить православие государственной религией - РИА Новости, 30.08.2024
В РПЦ оценили идею Грузии объявить православие государственной религией
Заслуживает уважения стремление действующего правительства Грузии ориентироваться на национальные интересы, хранить традиционные ценности народа и поддерживать... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:07
2024-08-30T04:07
религия
грузия
николай балашов
грузинская православная церковь
в мире
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Заслуживает уважения стремление действующего правительства Грузии ориентироваться на национальные интересы, хранить традиционные ценности народа и поддерживать Грузинскую православную церковь (ГПЦ), рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, выразив мнение, что предложение грузинских властей объявить православие государственной религией потребует глубокого изучения со стороны ГПЦ. Ранее глава службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" предложила патриархии официально объявить православие государственной религией страны. По его словам, в последнее время руководство Грузии "четко подчеркивает защиту национальных ценностей и традиций", также власти ведут мирную политику и делают многое для Церкви, "поэтому данное предложение мы должны рассмотреть именно в этом контексте, что власти желают еще больше утвердить роль и статус церкви". "Готов согласиться с коллегой из Грузинской патриархии: заслуживает уважения стремление действующего правительства Грузии ориентироваться на национальные интересы, хранить и укреплять традиционные ценности грузинского народа, сформированные православной верой, поддерживать служение Грузинской православной церкви, пользующейся глубоким уважением общества, несмотря на многолетние усилия западных "партнеров" Грузии принизить и ослабить влияние Церкви, размыть православное мировоззрение грузин", - сказал отец Николай Балашов. Вместе с тем он выразил мнение, что предложение объявить православие государственной религией требует изучения. "Вопрос о кардинальном пересмотре конституционных основ церковно-государственных взаимоотношений в Грузии, очевидно, требует глубокого изучения и вдумчивого подхода, в том числе со стороны церковных иерархов, с учетом интересов самой Церкви, а также особенностей природы Церкви и государства", - считает протоиерей. Он напомнил, что в настоящее время отношения Церкви и государства в Грузии законодательно определены Конституционным соглашением, подписанным в историческом соборе Светицховели в 2002 году. "Этот документ признает, что ГПЦ "сформировала многовековую грузинскую культуру, национальное мировоззрение и ценности", фиксирует особую роль ГПЦ в истории страны и вместе с тем — ее независимость от государства. Государство признает законную силу церковного бракосочетания, освобождает духовных лиц от воинской обязанности, признает дипломы, ученые степени и звания, выданные церковными учебными заведениями, признает собственностью Церкви все расположенные на территории Грузии православные храмы, монастыри (действующие и недействующие) и даже их руины, а также участки земли, на которых они расположены, как и все предметы церковного искусства, находящиеся в государственных музеях и хранилищах, берет на себя обязательства по компенсации материального ущерба, нанесенного Церкви богоборческой властью в прошлом", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html
https://ria.ru/20240827/gruziya-1968721517.html
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грузия, николай балашов, грузинская православная церковь, в мире, русская православная церковь
Религия, Грузия, Николай Балашов, Грузинская православная церковь, В мире, Русская православная церковь
В РПЦ оценили идею Грузии объявить православие государственной религией

РПЦ: стремление кабмина Грузии укреплять традиционные ценности вызывает уважение

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Заслуживает уважения стремление действующего правительства Грузии ориентироваться на национальные интересы, хранить традиционные ценности народа и поддерживать Грузинскую православную церковь (ГПЦ), рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, выразив мнение, что предложение грузинских властей объявить православие государственной религией потребует глубокого изучения со стороны ГПЦ.
Ранее глава службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" предложила патриархии официально объявить православие государственной религией страны. По его словам, в последнее время руководство Грузии "четко подчеркивает защиту национальных ценностей и традиций", также власти ведут мирную политику и делают многое для Церкви, "поэтому данное предложение мы должны рассмотреть именно в этом контексте, что власти желают еще больше утвердить роль и статус церкви".
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"Готов согласиться с коллегой из Грузинской патриархии: заслуживает уважения стремление действующего правительства Грузии ориентироваться на национальные интересы, хранить и укреплять традиционные ценности грузинского народа, сформированные православной верой, поддерживать служение Грузинской православной церкви, пользующейся глубоким уважением общества, несмотря на многолетние усилия западных "партнеров" Грузии принизить и ослабить влияние Церкви, размыть православное мировоззрение грузин", - сказал отец Николай Балашов.
Вместе с тем он выразил мнение, что предложение объявить православие государственной религией требует изучения. "Вопрос о кардинальном пересмотре конституционных основ церковно-государственных взаимоотношений в Грузии, очевидно, требует глубокого изучения и вдумчивого подхода, в том числе со стороны церковных иерархов, с учетом интересов самой Церкви, а также особенностей природы Церкви и государства", - считает протоиерей.
Он напомнил, что в настоящее время отношения Церкви и государства в Грузии законодательно определены Конституционным соглашением, подписанным в историческом соборе Светицховели в 2002 году.
"Этот документ признает, что ГПЦ "сформировала многовековую грузинскую культуру, национальное мировоззрение и ценности", фиксирует особую роль ГПЦ в истории страны и вместе с тем — ее независимость от государства. Государство признает законную силу церковного бракосочетания, освобождает духовных лиц от воинской обязанности, признает дипломы, ученые степени и звания, выданные церковными учебными заведениями, признает собственностью Церкви все расположенные на территории Грузии православные храмы, монастыри (действующие и недействующие) и даже их руины, а также участки земли, на которых они расположены, как и все предметы церковного искусства, находящиеся в государственных музеях и хранилищах, берет на себя обязательства по компенсации материального ущерба, нанесенного Церкви богоборческой властью в прошлом", - заключил собеседник агентства.
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