https://ria.ru/20240830/gruziya-1969366054.html

В РПЦ оценили идею Грузии объявить православие государственной религией

В РПЦ оценили идею Грузии объявить православие государственной религией - РИА Новости, 30.08.2024

В РПЦ оценили идею Грузии объявить православие государственной религией

Заслуживает уважения стремление действующего правительства Грузии ориентироваться на национальные интересы, хранить традиционные ценности народа и поддерживать... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:07

2024-08-30T04:07

2024-08-30T04:07

религия

грузия

николай балашов

грузинская православная церковь

в мире

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Заслуживает уважения стремление действующего правительства Грузии ориентироваться на национальные интересы, хранить традиционные ценности народа и поддерживать Грузинскую православную церковь (ГПЦ), рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, выразив мнение, что предложение грузинских властей объявить православие государственной религией потребует глубокого изучения со стороны ГПЦ. Ранее глава службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" предложила патриархии официально объявить православие государственной религией страны. По его словам, в последнее время руководство Грузии "четко подчеркивает защиту национальных ценностей и традиций", также власти ведут мирную политику и делают многое для Церкви, "поэтому данное предложение мы должны рассмотреть именно в этом контексте, что власти желают еще больше утвердить роль и статус церкви". "Готов согласиться с коллегой из Грузинской патриархии: заслуживает уважения стремление действующего правительства Грузии ориентироваться на национальные интересы, хранить и укреплять традиционные ценности грузинского народа, сформированные православной верой, поддерживать служение Грузинской православной церкви, пользующейся глубоким уважением общества, несмотря на многолетние усилия западных "партнеров" Грузии принизить и ослабить влияние Церкви, размыть православное мировоззрение грузин", - сказал отец Николай Балашов. Вместе с тем он выразил мнение, что предложение объявить православие государственной религией требует изучения. "Вопрос о кардинальном пересмотре конституционных основ церковно-государственных взаимоотношений в Грузии, очевидно, требует глубокого изучения и вдумчивого подхода, в том числе со стороны церковных иерархов, с учетом интересов самой Церкви, а также особенностей природы Церкви и государства", - считает протоиерей. Он напомнил, что в настоящее время отношения Церкви и государства в Грузии законодательно определены Конституционным соглашением, подписанным в историческом соборе Светицховели в 2002 году. "Этот документ признает, что ГПЦ "сформировала многовековую грузинскую культуру, национальное мировоззрение и ценности", фиксирует особую роль ГПЦ в истории страны и вместе с тем — ее независимость от государства. Государство признает законную силу церковного бракосочетания, освобождает духовных лиц от воинской обязанности, признает дипломы, ученые степени и звания, выданные церковными учебными заведениями, признает собственностью Церкви все расположенные на территории Грузии православные храмы, монастыри (действующие и недействующие) и даже их руины, а также участки земли, на которых они расположены, как и все предметы церковного искусства, находящиеся в государственных музеях и хранилищах, берет на себя обязательства по компенсации материального ущерба, нанесенного Церкви богоборческой властью в прошлом", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html

https://ria.ru/20240827/gruziya-1968721517.html

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грузия, николай балашов, грузинская православная церковь, в мире, русская православная церковь