https://ria.ru/20240830/gosduma-1969528000.html

В Госдуме обсуждают вопрос об упрощении получения российского гражданства

В Госдуме обсуждают вопрос об упрощении получения российского гражданства - РИА Новости, 30.08.2024

В Госдуме обсуждают вопрос об упрощении получения российского гражданства

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который предлагает упростить процедуру получения гражданства России бывшим гражданам РФ, РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:04

2024-08-30T16:04

2024-08-30T16:05

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который предлагает упростить процедуру получения гражданства России бывшим гражданам РФ, предоставляя право подавать заявление на российское гражданство в любые заграничные учреждения, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона… предлагается предоставить право бывшим гражданам России, отказавшимся от российского гражданства по собственному заявлению, подавать заявление о приеме в гражданство России в любые заграничные учреждения вне зависимости от пределов консульского округа и места проживания заявителя", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно сопроводительным документам, в настоящее время законодательство предусматривает ряд случаев, когда иностранные граждане или лица без гражданства могут подать заявления о приеме в российское гражданство в любое загранучреждение, вне зависимости от пределов его консульского округа и места проживания заявителя. "Например, такое право имеют иностранные граждане, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами СССР, имеют хотя бы одного родителя (усыновителя), являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего в Российской Федерации", - отмечается в документах. Теперь депутаты предлагают добавить в этот список и бывших граждан РФ. По мнению авторов проекта, это позволит облегчить процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, ранее отказавшихся от российского гражданства по собственному заявлению.

https://ria.ru/20240826/durov-1968576938.html

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