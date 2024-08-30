Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/gibel-1969569047.html
При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина
При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 30.08.2024
При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина
Мирная жительница погибла, мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в населенном пункте Петровское в ДНР, сообщило... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:26
2024-08-30T18:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
донецкая народная республика
горловка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла, мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в населенном пункте Петровское в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.00 атаковали Петровское с помощью беспилотника. "Населенный пункт Петровское (Волновахский муниципальный округ): в результате атаки БПЛА-камикадзе на легковой автомобиль погибла женщина 1967 года рождения, ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в результате обстрела центра Горловки обесточены Молокозавод и Водопроводный узел.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия
При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина

При украинском обстреле с БПЛА Петровского в ДНР погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла, мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в населенном пункте Петровское в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.00 атаковали Петровское с помощью беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Населенный пункт Петровское (Волновахский муниципальный округ): в результате атаки БПЛА-камикадзе на легковой автомобиль погибла женщина 1967 года рождения, ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в результате обстрела центра Горловки обесточены Молокозавод и Водопроводный узел.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСЦККДонецкая Народная РеспубликаГорловкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала