https://ria.ru/20240830/gibel-1969569047.html

При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина

При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 30.08.2024

При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина

Мирная жительница погибла, мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в населенном пункте Петровское в ДНР, сообщило... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:26

2024-08-30T18:26

2024-08-30T18:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сцкк

донецкая народная республика

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла, мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в населенном пункте Петровское в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.00 атаковали Петровское с помощью беспилотника. "Населенный пункт Петровское (Волновахский муниципальный округ): в результате атаки БПЛА-камикадзе на легковой автомобиль погибла женщина 1967 года рождения, ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в результате обстрела центра Горловки обесточены Молокозавод и Водопроводный узел.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

донецкая народная республика

горловка

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вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, горловка, происшествия