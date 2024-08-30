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При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина
При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 30.08.2024
При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина
Мирная жительница погибла, мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в населенном пункте Петровское в ДНР, сообщило... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:26
2024-08-30T18:26
2024-08-30T18:26
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сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла, мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в населенном пункте Петровское в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.00 атаковали Петровское с помощью беспилотника. "Населенный пункт Петровское (Волновахский муниципальный округ): в результате атаки БПЛА-камикадзе на легковой автомобиль погибла женщина 1967 года рождения, ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в результате обстрела центра Горловки обесточены Молокозавод и Водопроводный узел.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия
При украинском обстреле Петровского в ДНР погибла женщина
При украинском обстреле с БПЛА Петровского в ДНР погибла женщина