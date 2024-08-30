Взрыв на оборонном заводе в Германии произошел при проверке качества
Полиция ФРГ: взрыв на заводе Diehl произошел во время проверки качества
© AP Photo / Axel HeimkenНемецкие пожарные за работой
© AP Photo / Axel Heimken
Немецкие пожарные за работой. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Взрыв на заводе по переработке взрывчатых веществ в немецком Тройсдорфе произошел во время проверки качества, сообщила местная полиция в опубликованном заявлении.
Как ранее писала немецкая газета Bild, в пятницу на предприятии в Тройсдорфе прогремел взрыв. По предварительной информации, речь идет о территории оборонного предприятия Diehl Defense, производящего системы ПВО для Украины (IRIS-Т).
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"В пятницу (30 августа) полиция была вызвана на улицу Кайзерштрассе в Тройсдорфе. По имеющимся данным, взрыв произошел там около 9.30 утра (10.30 мск) во время проверки качества на заводе по переработке взрывчатых веществ, в результате чего два сотрудника из Кельна 26 и 62 лет получили серьезные ранения", - говорится в сообщении полиции.
Уточняется, что оба пострадавших доставили вертолетом в клинику, их жизни ничего не угрожает.
"В настоящее время нет никаких признаков уголовного преступления. Управление по охране труда и технике безопасности приняло дальнейшие меры по выяснению обстоятельств несчастного случая на производстве", - добавили правоохранители.
По информации немецкого новостного портала Tagesschau, также еще один человек пропал без вести. Издание также уточнило, что в результате взрыва в Тройсдорфе пострадало здание.
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Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
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