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Взрыв на оборонном заводе в Германии произошел при проверке качества - РИА Новости, 30.08.2024
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16:35 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539909.html
Взрыв на оборонном заводе в Германии произошел при проверке качества
Взрыв на оборонном заводе в Германии произошел при проверке качества - РИА Новости, 30.08.2024
Взрыв на оборонном заводе в Германии произошел при проверке качества
Взрыв на заводе по переработке взрывчатых веществ в немецком Тройсдорфе произошел во время проверки качества, сообщила местная полиция в опубликованном... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:35
2024-08-30T16:35
в мире
германия
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Взрыв на заводе по переработке взрывчатых веществ в немецком Тройсдорфе произошел во время проверки качества, сообщила местная полиция в опубликованном заявлении. Как ранее писала немецкая газета Bild, в пятницу на предприятии в Тройсдорфе прогремел взрыв. По предварительной информации, речь идет о территории оборонного предприятия Diehl Defense, производящего системы ПВО для Украины (IRIS-Т). "В пятницу (30 августа) полиция была вызвана на улицу Кайзерштрассе в Тройсдорфе. По имеющимся данным, взрыв произошел там около 9.30 утра (10.30 мск) во время проверки качества на заводе по переработке взрывчатых веществ, в результате чего два сотрудника из Кельна 26 и 62 лет получили серьезные ранения", - говорится в сообщении полиции. Уточняется, что оба пострадавших доставили вертолетом в клинику, их жизни ничего не угрожает. "В настоящее время нет никаких признаков уголовного преступления. Управление по охране труда и технике безопасности приняло дальнейшие меры по выяснению обстоятельств несчастного случая на производстве", - добавили правоохранители. По информации немецкого новостного портала Tagesschau, также еще один человек пропал без вести. Издание также уточнило, что в результате взрыва в Тройсдорфе пострадало здание. В мае уже сообщалось о пожаре в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева. Тогда отмечалось, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем. Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240818/germanija-1966925342.html
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в мире, германия, северный рейн-вестфалия
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия
Взрыв на оборонном заводе в Германии произошел при проверке качества

Полиция ФРГ: взрыв на заводе Diehl произошел во время проверки качества

© AP Photo / Axel HeimkenНемецкие пожарные за работой
Немецкие пожарные за работой - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Axel Heimken
Немецкие пожарные за работой. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Взрыв на заводе по переработке взрывчатых веществ в немецком Тройсдорфе произошел во время проверки качества, сообщила местная полиция в опубликованном заявлении.
Как ранее писала немецкая газета Bild, в пятницу на предприятии в Тройсдорфе прогремел взрыв. По предварительной информации, речь идет о территории оборонного предприятия Diehl Defense, производящего системы ПВО для Украины (IRIS-Т).
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"В пятницу (30 августа) полиция была вызвана на улицу Кайзерштрассе в Тройсдорфе. По имеющимся данным, взрыв произошел там около 9.30 утра (10.30 мск) во время проверки качества на заводе по переработке взрывчатых веществ, в результате чего два сотрудника из Кельна 26 и 62 лет получили серьезные ранения", - говорится в сообщении полиции.
Уточняется, что оба пострадавших доставили вертолетом в клинику, их жизни ничего не угрожает.
"В настоящее время нет никаких признаков уголовного преступления. Управление по охране труда и технике безопасности приняло дальнейшие меры по выяснению обстоятельств несчастного случая на производстве", - добавили правоохранители.
По информации немецкого новостного портала Tagesschau, также еще один человек пропал без вести. Издание также уточнило, что в результате взрыва в Тройсдорфе пострадало здание.
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В мае уже сообщалось о пожаре в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева. Тогда отмечалось, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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