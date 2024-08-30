https://ria.ru/20240830/germaniya-1969416854.html

Шольц заявил о намерении вновь выдвинуться на пост главы правительства

Шольц заявил о намерении вновь выдвинуться на пост главы правительства - РИА Новости, 30.08.2024

Шольц заявил о намерении вновь выдвинуться на пост главы правительства

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил о намерении снова выдвинуться на пост главы правительства, подчеркнув, что, когда он был избран тремя годами... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:38

2024-08-30T11:38

2024-08-30T11:38

в мире

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил о намерении снова выдвинуться на пост главы правительства, подчеркнув, что, когда он был избран тремя годами ранее, ситуация в стране была не менее тяжелой. "Мне нравится быть канцлером. Моя цель - чтобы Социал-демократическая партия (СДПГ) стала как можно сильнее и возглавила следующее правительство", - заявил Шольц в интервью журналу Spiegel, отвечая на вопрос, остается ли его целью переизбрание нынешней правящей коалиции. Канцлер подчеркнул также, что перед последними федеральными выборами условия были не лучше, однако, несмотря на это, его партия одержала победу. "Наш политический ландшафт постоянно меняется. Я уверен, что мы снова добьемся успеха," - резюмировал Шольц. Несмотря на низкие рейтинги своей социал-демократической партии (СДПГ) и правящей коалиции, а также провальные для СДПГ выборы в Европейский парламент, Шольц неоднократно говорил о своих планах вновь побороться за пост канцлера в 2025 году.

https://radiosputnik.ru/20240821/sholts-1967659014.html

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в мире, германия, олаф шольц