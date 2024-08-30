https://ria.ru/20240830/gaza-1969611889.html

СМИ: Израиль создает инфраструктуру для долгосрочного присутствия в Газе

СМИ: Израиль создает инфраструктуру для долгосрочного присутствия в Газе - РИА Новости, 30.08.2024

СМИ: Израиль создает инфраструктуру для долгосрочного присутствия в Газе

Израиль создает инфраструктуру в виде специальных коридоров для долгосрочного военного присутствия в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:29

2024-08-30T23:29

2024-08-30T23:29

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Израиль создает инфраструктуру в виде специальных коридоров для долгосрочного военного присутствия в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на спутниковые снимки, собранные аналитической компанией Forensic Architecture. "Имеются доказательства того, что Израиль может создавать инфраструктуру в Газе, что является признаком планов долгосрочного военного присутствия. Спутниковые снимки, собранные за несколько месяцев, зафиксировали создание нового коридора на севере сектора Газа, ширина которого в некоторых местах составляет почти километр. Он простирается от границы с Израилем до окраины города Бейт-Ханун", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что израильская армия снесла остатки прежних зданий бульдозерами для создания коридора, удобного для перемещений военных. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240830/konflikt-1915630213.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, россия, москва, в мире