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СМИ: Израиль создает инфраструктуру для долгосрочного присутствия в Газе
СМИ: Израиль создает инфраструктуру для долгосрочного присутствия в Газе - РИА Новости, 30.08.2024
СМИ: Израиль создает инфраструктуру для долгосрочного присутствия в Газе
Израиль создает инфраструктуру в виде специальных коридоров для долгосрочного военного присутствия в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:29
2024-08-30T23:29
2024-08-30T23:29
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Израиль создает инфраструктуру в виде специальных коридоров для долгосрочного военного присутствия в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на спутниковые снимки, собранные аналитической компанией Forensic Architecture. "Имеются доказательства того, что Израиль может создавать инфраструктуру в Газе, что является признаком планов долгосрочного военного присутствия. Спутниковые снимки, собранные за несколько месяцев, зафиксировали создание нового коридора на севере сектора Газа, ширина которого в некоторых местах составляет почти километр. Он простирается от границы с Израилем до окраины города Бейт-Ханун", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что израильская армия снесла остатки прежних зданий бульдозерами для создания коридора, удобного для перемещений военных. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, россия, москва, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Израиль, Россия, Москва, В мире
СМИ: Израиль создает инфраструктуру для долгосрочного присутствия в Газе
Sky News: Израиль создает инфраструктуру для долгого военного присутствия в Газе
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Израиль создает инфраструктуру в виде специальных коридоров для долгосрочного военного присутствия в секторе Газа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на спутниковые снимки, собранные аналитической компанией
Forensic Architecture.
"Имеются доказательства того, что Израиль может создавать инфраструктуру в Газе, что является признаком планов долгосрочного военного присутствия. Спутниковые снимки, собранные за несколько месяцев, зафиксировали создание нового коридора на севере сектора Газа, ширина которого в некоторых местах составляет почти километр. Он простирается от границы с Израилем до окраины города Бейт-Ханун", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что израильская армия снесла остатки прежних зданий бульдозерами для создания коридора, удобного для перемещений военных.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.