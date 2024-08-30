https://ria.ru/20240830/ganchev-1969551621.html

Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении

Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении - РИА Новости, 30.08.2024

Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении

Тяжелые бои идут на Купянском направлении, написал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:14

2024-08-30T17:14

2024-08-30T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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луганская народная республика

виталий ганчев

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Тяжелые бои идут на Купянском направлении, написал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники", — уточнил чиновник.Он также добавил, что российские войска освободили в Харьковской области населенный пункт Синьковка.Об этом ранее сегодня сообщало и Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции.Кроме этого, за неделю подразделения группировок российских войск освободили Стельмаховку в ЛНР, Орловку, Камышевку, Николаевку, Новожеланное и Константиновку в ДНР.

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969374751.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, виталий ганчев