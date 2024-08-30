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Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 30.08.2024 (обновлено: 17:38 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ganchev-1969551621.html
Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении - РИА Новости, 30.08.2024
Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
Тяжелые бои идут на Купянском направлении, написал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:14
2024-08-30T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
луганская народная республика
виталий ганчев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Тяжелые бои идут на Купянском направлении, написал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники", — уточнил чиновник.Он также добавил, что российские войска освободили в Харьковской области населенный пункт Синьковка.Об этом ранее сегодня сообщало и Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции.Кроме этого, за неделю подразделения группировок российских войск освободили Стельмаховку в ЛНР, Орловку, Камышевку, Николаевку, Новожеланное и Константиновку в ДНР.
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969374751.html
харьковская область
россия
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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Виталий Ганчев
Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении

Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Тяжелые бои идут на Купянском направлении, написал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники", — уточнил чиновник.
Он также добавил, что российские войска освободили в Харьковской области населенный пункт Синьковка.
Об этом ранее сегодня сообщало и Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции.
Кроме этого, за неделю подразделения группировок российских войск освободили Стельмаховку в ЛНР, Орловку, Камышевку, Николаевку, Новожеланное и Константиновку в ДНР.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
ВСУ начали отступать ближе к Купянску, сообщил Марочко
Вчера, 07:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВиталий Ганчев
 
 
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