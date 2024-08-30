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Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении - РИА Новости, 30.08.2024
Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
Тяжелые бои идут на Купянском направлении, написал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:14
2024-08-30T17:14
2024-08-30T17:38
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луганская народная республика
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Тяжелые бои идут на Купянском направлении, написал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники", — уточнил чиновник.Он также добавил, что российские войска освободили в Харьковской области населенный пункт Синьковка.Об этом ранее сегодня сообщало и Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции.Кроме этого, за неделю подразделения группировок российских войск освободили Стельмаховку в ЛНР, Орловку, Камышевку, Николаевку, Новожеланное и Константиновку в ДНР.
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969374751.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Виталий Ганчев
Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении