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"ФосАгро" выступила партнером Паралимпийского комитета России - РИА Новости, 30.08.2024
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18:39 30.08.2024 (обновлено: 19:09 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/fosagro-1969571568.html
"ФосАгро" выступила партнером Паралимпийского комитета России
"ФосАгро" выступила партнером Паралимпийского комитета России - РИА Новости, 30.08.2024
"ФосАгро" выступила партнером Паралимпийского комитета России
Компания "ФосАгро" поддерживает Паралимпийский комитет РФ в организации участия спортсменов из России в XVII Паралимпийских летних играх в Париже, сообщает... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:39
2024-08-30T19:09
россия
фосагро
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Компания "ФосАгро" поддерживает Паралимпийский комитет РФ в организации участия спортсменов из России в XVII Паралимпийских летних играх в Париже, сообщает пресс-служба компании. "ФосАгро уделяет большое внимание спорту и вовлечению граждан нашей страны в активный образ жизни. Теперь и адаптивный спорт обрел новую опору. Надеемся на дальнейшее сотрудничество во всех направления нашей работы", – приводит пресс-служба слова президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. Он добавил, что совместными усилиями будет внесен вклад в развитие отечественного паралимпийского движения. "Для нас большая честь выступать партнером Паралимпийского комитета России. Благодаря масштабной работе, осуществляемой ПКР, наши паралимпийцы неизменно прославляют отечественный спорт на крупнейших международных соревнованиях, являют собой пример исключительной силы духа, упорства и целеустремленности", - сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. Отмечается, что компания традиционно поддерживает развитие детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений. Также на протяжении многих лет выступает генпартнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Помогает местным спортивным командам - баскетбольному клубу "Автодор" (Саратов), волейбольным клубам "Протон-Саратов" и "Северянка" (Череповец), команде по гаревому спидвею СК "Турбина" (Балаково). По данным пресс-службы, с 2003 года ключевой социальной программой "ФосАгро" является проект "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Во всех регионах присутствия "ФосАгро" в рамках ДРОЗДа действуют 70 секций по 26 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 7,5 тысяч детей. За 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников. Проект нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, патриотическое и нравственное воспитание, интеллектуальное развитие детей. Компания также уделяет значительное внимание развитию физкультуры среди работников, их семей и жителей регионов присутствия. На территории всех предприятий действуют бесплатные спортивные комплексы, в городах компания строит и реконструирует спортивные объекты. "Деятельность "ФосАгро" в социальной сфере получила высокую оценку организаторов и экспертов Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", учрежденной по поручению президента России Владимира Путина: компания победила в большинстве ее номинаций и стала обладателем высшей награды", - заключили в пресс-службе. Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.
https://ria.ru/20240819/fosagro-1967146321.html
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россия, фосагро
Россия, ФосАгро

"ФосАгро" выступила партнером Паралимпийского комитета России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтенд компании "ФосАгро"
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стенд компании "ФосАгро". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Компания "ФосАгро" поддерживает Паралимпийский комитет РФ в организации участия спортсменов из России в XVII Паралимпийских летних играх в Париже, сообщает пресс-служба компании.
"ФосАгро уделяет большое внимание спорту и вовлечению граждан нашей страны в активный образ жизни. Теперь и адаптивный спорт обрел новую опору. Надеемся на дальнейшее сотрудничество во всех направления нашей работы", – приводит пресс-служба слова президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Он добавил, что совместными усилиями будет внесен вклад в развитие отечественного паралимпийского движения.
"Для нас большая честь выступать партнером Паралимпийского комитета России. Благодаря масштабной работе, осуществляемой ПКР, наши паралимпийцы неизменно прославляют отечественный спорт на крупнейших международных соревнованиях, являют собой пример исключительной силы духа, упорства и целеустремленности", - сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
Отмечается, что компания традиционно поддерживает развитие детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений. Также на протяжении многих лет выступает генпартнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Помогает местным спортивным командам - баскетбольному клубу "Автодор" (Саратов), волейбольным клубам "Протон-Саратов" и "Северянка" (Череповец), команде по гаревому спидвею СК "Турбина" (Балаково).
По данным пресс-службы, с 2003 года ключевой социальной программой "ФосАгро" является проект "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Во всех регионах присутствия "ФосАгро" в рамках ДРОЗДа действуют 70 секций по 26 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 7,5 тысяч детей. За 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников. Проект нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, патриотическое и нравственное воспитание, интеллектуальное развитие детей.
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Компания также уделяет значительное внимание развитию физкультуры среди работников, их семей и жителей регионов присутствия. На территории всех предприятий действуют бесплатные спортивные комплексы, в городах компания строит и реконструирует спортивные объекты.
"Деятельность "ФосАгро" в социальной сфере получила высокую оценку организаторов и экспертов Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", учрежденной по поручению президента России Владимира Путина: компания победила в большинстве ее номинаций и стала обладателем высшей награды", - заключили в пресс-службе.
Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.
 
РоссияФосАгро
 
 
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