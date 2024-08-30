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В Финляндии не нашли препятствий для закрытия школы для русскоязычных - РИА Новости, 30.08.2024
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17:06 30.08.2024 (обновлено: 17:11 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/finlyandiya-1969548811.html
В Финляндии не нашли препятствий для закрытия школы для русскоязычных
В Финляндии не нашли препятствий для закрытия школы для русскоязычных - РИА Новости, 30.08.2024
В Финляндии не нашли препятствий для закрытия школы для русскоязычных
Власти финского города Иматра, которые в феврале этого года подняли вопрос о закрытии финско-русской Школы Восточной Финляндии, заявили общественному вещателю... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:06
2024-08-30T17:11
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти финского города Иматра, которые в феврале этого года подняли вопрос о закрытии финско-русской Школы Восточной Финляндии, заявили общественному вещателю Yle, что препятствия для реализации этого решения отсутствуют. Финско-русская Школа Восточной Финляндии имеет три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Местные власти подняли вопрос о закрытии школы в связи с уменьшением численности учеников в этих городах. Горсовет Иматры, как ранее заявила РИА Новости гендиректор школы Катри Анттила, в марте принял решение не закрывать школу. Анттила также отмечала, что власти не имеют права закрывать образовательное учреждение, принадлежащее фонду, поскольку это бы противоречило фондовому праву Финляндии. "Если городские власти решат объединить школы, то мы будем двигаться к этой цели. Сейчас мы говорим о будущем фонда Школ Восточной Финляндии, и, как вы знаете, этот вопрос активно обсуждается с весны", - заявил мэр Иматры Матиас Хильден. Он уточнил, что препятствий для закрытия школы нет. Власти Иматры посчитали, что это принесет городу экономию в 250 тысяч евро, поскольку городу не придется платить взносы в фонд, который управляет школой. Ожидается, что Школа Восточной Финляндии будет интегрирована в школьный центр Коски, где обучение русскому языку будет организовано для учащихся разных возрастов, сообщает Yle. На данный момент в школьном центре Коски есть двуязычные финско-английские классы для детей с 1 по 9 класс. Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщила РИА Новости, что родители учащихся финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили закрыть с 2025 года, ожидают рассмотрения апелляции в суде.
https://ria.ru/20240830/finljandija-1969462209.html
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в мире, турку, финляндия, россия
В мире, Турку, Финляндия, Россия
В Финляндии не нашли препятствий для закрытия школы для русскоязычных

Власти: препятствия для закрытия финско-русской Школы Восточной Финляндии нет

© Фото : @itasuomenkouluФинско-русская Школа Восточной Финляндии в Лаппеенранте
Финско-русская Школа Восточной Финляндии в Лаппеенранте - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : @itasuomenkoulu
Финско-русская Школа Восточной Финляндии в Лаппеенранте. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти финского города Иматра, которые в феврале этого года подняли вопрос о закрытии финско-русской Школы Восточной Финляндии, заявили общественному вещателю Yle, что препятствия для реализации этого решения отсутствуют.
Финско-русская Школа Восточной Финляндии имеет три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Местные власти подняли вопрос о закрытии школы в связи с уменьшением численности учеников в этих городах. Горсовет Иматры, как ранее заявила РИА Новости гендиректор школы Катри Анттила, в марте принял решение не закрывать школу. Анттила также отмечала, что власти не имеют права закрывать образовательное учреждение, принадлежащее фонду, поскольку это бы противоречило фондовому праву Финляндии.
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"Если городские власти решат объединить школы, то мы будем двигаться к этой цели. Сейчас мы говорим о будущем фонда Школ Восточной Финляндии, и, как вы знаете, этот вопрос активно обсуждается с весны", - заявил мэр Иматры Матиас Хильден.
Он уточнил, что препятствий для закрытия школы нет. Власти Иматры посчитали, что это принесет городу экономию в 250 тысяч евро, поскольку городу не придется платить взносы в фонд, который управляет школой.
Ожидается, что Школа Восточной Финляндии будет интегрирована в школьный центр Коски, где обучение русскому языку будет организовано для учащихся разных возрастов, сообщает Yle. На данный момент в школьном центре Коски есть двуязычные финско-английские классы для детей с 1 по 9 класс.
Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщила РИА Новости, что родители учащихся финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили закрыть с 2025 года, ожидают рассмотрения апелляции в суде.
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