https://ria.ru/20240830/finljandija-1969462209.html

В Финляндии заявили о разжигании ненависти к России

В Финляндии заявили о разжигании ненависти к России - РИА Новости, 30.08.2024

В Финляндии заявили о разжигании ненависти к России

Русскоязычное общество "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Финляндии заявило о разжигании ненависти к России и ее гражданам со стороны финских... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:30

2024-08-30T13:30

2024-08-30T13:30

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Русскоязычное общество "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Финляндии заявило о разжигании ненависти к России и ее гражданам со стороны финских политиков. "В последние годы многие финские политики сделали ставку на разжигание ненависти к России и её гражданам, в том числе тем, кто также является гражданами или резидентами Финляндии. Это особенно заметно в дискуссиях о закрытии восточной границы, запрете выдачи второго гражданства и сделок с недвижимостью для россиян. Как правило, в таких дискуссиях выходцы из РФ или те, кто имеет там родственников, коллективно и бездоказательно объявляются "угрозой безопасности" или даже "агентами гибридного влияния России", - говорится в статье, опубликованной на сайте общества. Авторы статьи добавляют, что в Финляндии широко распространено заблуждение о том, что в России якобы существует закон, обязывающий российских граждан, проживающих в других странах, оказывать всестороннюю помощь российским спецслужбам. "Невзирая на эти факты, финские политики, а за ними и СМИ продолжают раз за разом повторять ложные утверждения, тем самым формируя в обществе образ внутреннего врага. Это повышает социальную напряжённость и создаёт почву для одобрения обществом дискриминации по происхождению", - сказано в тексте. Авторы публикации отметили, что в случае вступления в силу закона о запрете сделок с недвижимостью для граждан России, пожаловаться на дискриминационные ограничения уполномоченному по вопросам равноправия или канцлеру юстиции будет нельзя. "Парламентский омбудсмен и канцлер юстиции на обращения по поводу дискриминационных высказываний отвечают формальными отписками: "Дискриминации не обнаружено", "Пока дискриминационные законы не приняты, никаких мер предпринято не будет". Следует учесть, что дискриминация, основанная на действующем законе, не может быть обжалована в Финляндии", - сказано в статье. Авторы также опубликовали в статье заявления пятнадцати высокопоставленных финских политиков, в высказываниях которых искажаются факты "вплоть до откровенной дезинформации о российских законах", предлагаются необоснованные санкции, а также присутствует радость по поводу закрытой по решению Хельсинки границы, которая, как отмечают авторы, обесценивает моральный и материальный ущерб людей, имеющих родственников или другую необходимость посещать Россию. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов.

https://ria.ru/20240826/finlyandiya-1968088557.html

https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

https://ria.ru/20240313/putin-1932636063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, финляндия, хельсинки, в мире