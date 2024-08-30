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В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией - РИА Новости, 30.08.2024
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13:08 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/finljandija-1969449219.html
В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией
В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией - РИА Новости, 30.08.2024
В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией
Премьер Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что страна пока не готова открыть границу с Россией. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:08
2024-08-30T13:08
в мире
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финляндия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Премьер Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что страна пока не готова открыть границу с Россией. "Правительство готово сделать это, когда Россия будет готова вернуться к нормальному порядку, когда страна не пропускает незаконных мигрантов или тех, чьи проездные документы не в порядке, к нашей границе. Согласно информации властей, пока никаких признаков этого нет", - заявил он, выступая на заседании Коалиционной партии в Йоэнсуу. Трансляцию вели финские СМИ. При этом в МИД РФ ранее уже опровергали обвинения в причастности к миграционному кризису. По словам Орпо, правительство понимает обеспокоенность людей тем, что закрытие границы влияет на регионы Восточной Финляндии. Финские власти ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Они начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240823/finljandija-1968144901.html
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в мире, россия, финляндия, москва, петтери орпо, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Петтери Орпо, Дмитрий Песков, Мария Захарова
В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией

Премьер Финляндии Орпо: страна пока не готова открыть границу с Россией

© Фото : Пограничная охрана ФинляндииСотрудник Пограничной охраны Финляндии
Сотрудник Пограничной охраны Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Пограничная охрана Финляндии
Сотрудник Пограничной охраны Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Премьер Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что страна пока не готова открыть границу с Россией.
«
"Правительство готово сделать это, когда Россия будет готова вернуться к нормальному порядку, когда страна не пропускает незаконных мигрантов или тех, чьи проездные документы не в порядке, к нашей границе. Согласно информации властей, пока никаких признаков этого нет", - заявил он, выступая на заседании Коалиционной партии в Йоэнсуу. Трансляцию вели финские СМИ. При этом в МИД РФ ранее уже опровергали обвинения в причастности к миграционному кризису.
Граница Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Финляндии потребовали озвучить критерии открытия границы с Россией
23 августа, 19:16
По словам Орпо, правительство понимает обеспокоенность людей тем, что закрытие границы влияет на регионы Восточной Финляндии.
Финские власти ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Они начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Президент Финляндии подписал закон о беженцах на границе с Россией
16 июля, 12:57
 
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