https://ria.ru/20240830/finljandija-1969449219.html

В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией

В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией - РИА Новости, 30.08.2024

В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией

Премьер Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что страна пока не готова открыть границу с Россией. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:08

2024-08-30T13:08

2024-08-30T13:08

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Премьер Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что страна пока не готова открыть границу с Россией. "Правительство готово сделать это, когда Россия будет готова вернуться к нормальному порядку, когда страна не пропускает незаконных мигрантов или тех, чьи проездные документы не в порядке, к нашей границе. Согласно информации властей, пока никаких признаков этого нет", - заявил он, выступая на заседании Коалиционной партии в Йоэнсуу. Трансляцию вели финские СМИ. При этом в МИД РФ ранее уже опровергали обвинения в причастности к миграционному кризису. По словам Орпо, правительство понимает обеспокоенность людей тем, что закрытие границы влияет на регионы Восточной Финляндии. Финские власти ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Они начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240823/finljandija-1968144901.html

https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1959988300.html

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