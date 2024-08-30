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На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке

На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке - РИА Новости, 30.08.2024

На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке

Восемь картин о Дальнем Востоке представит команда международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:09

2024-08-30T04:09

2024-08-30T04:09

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владивостокский морской торговый порт

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Восемь картин о Дальнем Востоке представит команда международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, кинопоказы пройдут в новом формате фестивальных встреч, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинофестиваля. "Восемь лучших короткометражных и полнометражных фильмов, снятых на Дальнем Востоке России, представит в рамках Восточного экономического форума команда кинофестиваля "Меридианы Тихого" при поддержке транспортной группы Fesco. Кинопоказы пройдут в новом формате "фестивальных встреч", - сообщил собеседник агентства. По его словам, киносеансы будут проходить ежедневно в павильоне Владивостокского морского торгового порта на выставке "Улица Дальнего Востока". "Картины бесплатно могут посмотреть участники и гости ВЭФ, а также горожане – в дни отрытого посещения университетской набережной 7 и 8 сентября. Время показов - с 10.00 (03.00 мск) до 22.00 (15.00 мск)", - уточнили в пресс-службе кинофестиваля. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

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дальний восток, владивосток, россия, fesco, владивостокский морской торговый порт, дальневосточный федеральный университет, новости культуры, культура