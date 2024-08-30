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На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке - РИА Новости, 30.08.2024
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Культура
 
04:09 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/filmy-1969366215.html
На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке
На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке - РИА Новости, 30.08.2024
На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке
Восемь картин о Дальнем Востоке представит команда международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:09
2024-08-30T04:09
культура
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Восемь картин о Дальнем Востоке представит команда международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, кинопоказы пройдут в новом формате фестивальных встреч, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинофестиваля. "Восемь лучших короткометражных и полнометражных фильмов, снятых на Дальнем Востоке России, представит в рамках Восточного экономического форума команда кинофестиваля "Меридианы Тихого" при поддержке транспортной группы Fesco. Кинопоказы пройдут в новом формате "фестивальных встреч", - сообщил собеседник агентства. По его словам, киносеансы будут проходить ежедневно в павильоне Владивостокского морского торгового порта на выставке "Улица Дальнего Востока". "Картины бесплатно могут посмотреть участники и гости ВЭФ, а также горожане – в дни отрытого посещения университетской набережной 7 и 8 сентября. Время показов - с 10.00 (03.00 мск) до 22.00 (15.00 мск)", - уточнили в пресс-службе кинофестиваля. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
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дальний восток, владивосток, россия, fesco, владивостокский морской торговый порт, дальневосточный федеральный университет, новости культуры, культура
Культура, Дальний Восток, Владивосток, Россия, FESCO, Владивостокский морской торговый порт, Дальневосточный федеральный университет, Новости культуры, Культура
На ВЭФ покажут восемь фильмов о Дальнем Востоке

Фестиваль "Меридианы Тихого" представит восемь картин о Дальнем Востоке на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Восемь картин о Дальнем Востоке представит команда международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, кинопоказы пройдут в новом формате фестивальных встреч, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинофестиваля.
"Восемь лучших короткометражных и полнометражных фильмов, снятых на Дальнем Востоке России, представит в рамках Восточного экономического форума команда кинофестиваля "Меридианы Тихого" при поддержке транспортной группы Fesco. Кинопоказы пройдут в новом формате "фестивальных встреч", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, киносеансы будут проходить ежедневно в павильоне Владивостокского морского торгового порта на выставке "Улица Дальнего Востока".
"Картины бесплатно могут посмотреть участники и гости ВЭФ, а также горожане – в дни отрытого посещения университетской набережной 7 и 8 сентября. Время показов - с 10.00 (03.00 мск) до 22.00 (15.00 мск)", - уточнили в пресс-службе кинофестиваля.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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КультураДальний ВостокВладивостокРоссияFESCOВладивостокский морской торговый портДальневосточный федеральный университетНовости культурыКультура
 
 
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