https://ria.ru/20240830/filimonov-1969601802.html

Врио губернатора Вологодской области отчитался Путину о работе в регионе

Врио губернатора Вологодской области отчитался Путину о работе в регионе - РИА Новости, 30.08.2024

Врио губернатора Вологодской области отчитался Путину о работе в регионе

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объехал все округа региона. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:46

2024-08-30T21:46

2024-08-30T21:46

политика

вологодская область

россия

георгий филимонов

владимир путин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объехал все округа региона. В пятницу Путин провел встречу с врио губернатора Вологодской области. "Проехал все муниципалитеты без исключения, все 26… Провожу прямые, открытые встречи, без бутафории, без заготовок, без заранее подготовленных вопросов, никто никому не мешает приходить, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений", - доложил президенту Филимонов. Он подчеркнул, что во время встреч, в том числе, даются оперативные поручения, которые запускаются в работу в режиме онлайн.

https://ria.ru/20240828/strategiya-2030-1968903531.html

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политика, вологодская область, россия, георгий филимонов, владимир путин