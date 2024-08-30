https://ria.ru/20240830/f-16-1969510482.html

США участвуют в расследовании первой потери истребителя F-16 на Украине

США участвуют в расследовании первой потери истребителя F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024

США участвуют в расследовании первой потери истребителя F-16 на Украине

США принимают участие в расследовании первой для ВСУ потери переданного Киеву истребителя F-16, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:24

2024-08-30T15:24

2024-08-30T15:24

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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f-16

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. США принимают участие в расследовании первой для ВСУ потери переданного Киеву истребителя F-16, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление командования украинских ВВС. В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений. Согласно некрологу летчика Алексея Меся, он погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал во вторник, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов. "(Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук - ред.) пишет, что расследование идет сразу с момента потери самолета, в нем уже принимают участие США", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html

https://ria.ru/20240830/f-16-1969369982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, f-16