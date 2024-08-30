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Годовая инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2% - РИА Новости, 30.08.2024
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12:08 30.08.2024 (обновлено: 12:31 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/evrozona-1969429859.html
Годовая инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2% - РИА Новости, 30.08.2024
Годовая инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 2,2% с 2,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:08
2024-08-30T12:31
экономика
евростат
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 2,2% с 2,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, выросли на 0,2%.По итогам августа 2023 года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 5,2%.Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,8% с 2,9%, которые сохранялись предыдущие три месяца подряд (с мая по июль); значение августа совпало с прогнозами. Наибольший вклад в инфляцию внес годовой рост цен на услуги (4,2% против 4% в июле), а следом идет инфляция на продукты питания, алкоголь и табак (2,4% после 2,3% в июле).Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в июле в Бельгии (4,5%), самая низкая - в Литве (0,7%) и Латвии (0,9%).
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экономика, евростат
Экономика, Евростат
Годовая инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2%

Евростат: годовая инфляция в еврозоне в августе замедлилась с 2,6% до 2,2%

© Fotolia / nitoФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Fotolia / nito
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 2,2% с 2,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, выросли на 0,2%.
По итогам августа 2023 года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 5,2%.
Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,8% с 2,9%, которые сохранялись предыдущие три месяца подряд (с мая по июль); значение августа совпало с прогнозами. Наибольший вклад в инфляцию внес годовой рост цен на услуги (4,2% против 4% в июле), а следом идет инфляция на продукты питания, алкоголь и табак (2,4% после 2,3% в июле).
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в июле в Бельгии (4,5%), самая низкая - в Литве (0,7%) и Латвии (0,9%).
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