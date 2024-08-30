https://ria.ru/20240830/evrozona-1969429859.html

Годовая инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2%

Годовая инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2% - РИА Новости, 30.08.2024

Годовая инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2%

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 2,2% с 2,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:08

2024-08-30T12:08

2024-08-30T12:31

экономика

евростат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75409/68/754096832_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_76c807a551f20dc4378dcb3128cb3ab9.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 2,2% с 2,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, выросли на 0,2%.По итогам августа 2023 года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 5,2%.Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,8% с 2,9%, которые сохранялись предыдущие три месяца подряд (с мая по июль); значение августа совпало с прогнозами. Наибольший вклад в инфляцию внес годовой рост цен на услуги (4,2% против 4% в июле), а следом идет инфляция на продукты питания, алкоголь и табак (2,4% после 2,3% в июле).Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в июле в Бельгии (4,5%), самая низкая - в Литве (0,7%) и Латвии (0,9%).

https://ria.ru/20240624/ft-1955125575.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евростат