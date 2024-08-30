https://ria.ru/20240830/evrovidenie-1969415260.html

Стало известно, в каком городе состоится Евровидение-2025

Стало известно, в каком городе состоится Евровидение-2025 - РИА Новости, 30.08.2024

Стало известно, в каком городе состоится Евровидение-2025

Евровидение-2025 пройдет в швейцарском городе Базель, заявил Европейский вещательный союз (EBU), который организует конкурс. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:30

2024-08-30T11:30

2024-08-30T11:30

базель

швейцария

мальме

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ЖЕНЕВА, 30 авг - РИА Новости. Евровидение-2025 пройдет в швейцарском городе Базель, заявил Европейский вещательный союз (EBU), который организует конкурс. "Городом-организатором песенного конкурса Евровидение-2025 станет швейцарский Базель. Место проведения станет зал Санкт-Якобсхалле, также были подтверждены даты проведения: 13, 15 и 17 мая 2025 года", - говорится в опубликованном заявлении на сайте конкурса. Было известно, что Швейцария проведёт "Евровидение -2025", поскольку на конкурсе 2024 года, прошедшем в шведском Мальмё, победил швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. -0-

https://ria.ru/20240517/sud-1946760980.html

базель

швейцария

мальме

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базель, швейцария, мальме