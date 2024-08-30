https://ria.ru/20240830/evakuatsiya-1969547148.html

Из корпуса Тимирязевской академии в Москве эвакуировали десять человек

Из корпуса Тимирязевской академии в Москве эвакуировали десять человек - РИА Новости, 30.08.2024

Из корпуса Тимирязевской академии в Москве эвакуировали десять человек

Десять человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии на севере Москвы из-за задымления, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:00

2024-08-30T17:00

2024-08-30T17:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Десять человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии на севере Москвы из-за задымления, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В учебном здании Тимирязевской академии на третьем этаже произошло задымление из-за технического процесса горения ученической печи. Пожара не было. Самостоятельно из здания эвакуировались 10 человек", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.

https://ria.ru/20240702/vozgoranie-1956779848.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)