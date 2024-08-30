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Из корпуса Тимирязевской академии в Москве эвакуировали десять человек - РИА Новости, 30.08.2024
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17:00 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/evakuatsiya-1969547148.html
Из корпуса Тимирязевской академии в Москве эвакуировали десять человек
Из корпуса Тимирязевской академии в Москве эвакуировали десять человек - РИА Новости, 30.08.2024
Из корпуса Тимирязевской академии в Москве эвакуировали десять человек
Десять человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии на севере Москвы из-за задымления, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:00
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Десять человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии на севере Москвы из-за задымления, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В учебном здании Тимирязевской академии на третьем этаже произошло задымление из-за технического процесса горения ученической печи. Пожара не было. Самостоятельно из здания эвакуировались 10 человек", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из корпуса Тимирязевской академии в Москве эвакуировали десять человек

Из корпуса Тимирязевской академии в Москве эвакуировали 10 человек из-за дыма

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГлавный корпус Российского государственной аграрной академии имени К.А.Тимирязева на Тимирязевской улице
Главный корпус Российского государственной аграрной академии имени К.А.Тимирязева на Тимирязевской улице - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Главный корпус Российского государственной аграрной академии имени К.А.Тимирязева на Тимирязевской улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Десять человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии на севере Москвы из-за задымления, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В учебном здании Тимирязевской академии на третьем этаже произошло задымление из-за технического процесса горения ученической печи. Пожара не было. Самостоятельно из здания эвакуировались 10 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.
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