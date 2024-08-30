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Из Курской области за сутки уехали еще 160 человек

Из Курской области за сутки уехали еще 160 человек - РИА Новости, 30.08.2024

Из Курской области за сутки уехали еще 160 человек

За сутки в безопасные районы из Курской области уехали 160 человек, в пятницу очередная группа отправится в Калужскую и Московскую области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:48

2024-08-30T14:48

2024-08-30T15:09

курская область

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. За сутки в безопасные районы из Курской области уехали 160 человек, в пятницу очередная группа отправится в Калужскую и Московскую области, сообщает МЧС России."За сутки в безопасные районы из Курской области убыли 160 человек. Сегодня очередная группа людей отправится в Калужскую и Московскую области. Решаются вопросы по трудоустройству эвакуированных граждан и прикреплению детей к учебным заведениям", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что за сутки пять автоколонн доставили в регион более 60 тонн гуманитарной помощи, всего в регион прибыли 137 конвоев с 3,5 тысячи тонн грузов."За сутки через портал госуслуг приняты более 4,6 тысячи заявлений. Уже произведены выплаты по 76 тысячам заявлений на общую сумму порядка 1,1 миллиарда рублей", - добавили в МЧС.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 7800 военнослужащих, 75 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html

курская область

московская область (подмосковье)

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курская область, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия