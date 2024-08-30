https://ria.ru/20240830/estonija-1969420815.html

В Эстонии рассказали о разногласиях в ЕС по вопросу обучения солдат ВСУ

В Эстонии рассказали о разногласиях в ЕС по вопросу обучения солдат ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

В Эстонии рассказали о разногласиях в ЕС по вопросу обучения солдат ВСУ

Между странами Евросоюза нет согласия по вопросу проведения обучения солдат ВСУ на территории Украины, заявил в пятницу министр обороны Эстонии Ханно Певкур. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:48

2024-08-30T11:48

2024-08-30T11:48

в мире

россия

украина

эстония

ханно певкур

дмитрий песков

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Между странами Евросоюза нет согласия по вопросу проведения обучения солдат ВСУ на территории Украины, заявил в пятницу министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "По этому вопросу у нас еще нет консенсуса. Конечно, мы должны продолжать, и как я раньше говорил, мы должны найти в этом вопросе консенсус, потому что это миссия не одной страны", - сказал он перед началом встречи министров обороны ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Министр добавил, что также нужно понимание масштабов обучения, и заявил, что ЕС сможет предоставить возможности для обучения украинских солдат, если у Киева будут для этого люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что у инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику западных стран по поводу возможности отправки солдат на Украину. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969388948.html

https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html

россия

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, эстония, ханно певкур, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, еврокомиссия