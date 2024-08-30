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В Эстонии рассказали о разногласиях в ЕС по вопросу обучения солдат ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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11:48 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/estonija-1969420815.html
В Эстонии рассказали о разногласиях в ЕС по вопросу обучения солдат ВСУ
В Эстонии рассказали о разногласиях в ЕС по вопросу обучения солдат ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
В Эстонии рассказали о разногласиях в ЕС по вопросу обучения солдат ВСУ
Между странами Евросоюза нет согласия по вопросу проведения обучения солдат ВСУ на территории Украины, заявил в пятницу министр обороны Эстонии Ханно Певкур. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:48
2024-08-30T11:48
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Между странами Евросоюза нет согласия по вопросу проведения обучения солдат ВСУ на территории Украины, заявил в пятницу министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "По этому вопросу у нас еще нет консенсуса. Конечно, мы должны продолжать, и как я раньше говорил, мы должны найти в этом вопросе консенсус, потому что это миссия не одной страны", - сказал он перед началом встречи министров обороны ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Министр добавил, что также нужно понимание масштабов обучения, и заявил, что ЕС сможет предоставить возможности для обучения украинских солдат, если у Киева будут для этого люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что у инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику западных стран по поводу возможности отправки солдат на Украину. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969388948.html
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в мире, россия, украина, эстония, ханно певкур, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Эстония, Ханно Певкур, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
В Эстонии рассказали о разногласиях в ЕС по вопросу обучения солдат ВСУ

Министр обороны Эстонии Певкур: между странами ЕС нет согласия по обучению ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Между странами Евросоюза нет согласия по вопросу проведения обучения солдат ВСУ на территории Украины, заявил в пятницу министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
«
"По этому вопросу у нас еще нет консенсуса. Конечно, мы должны продолжать, и как я раньше говорил, мы должны найти в этом вопросе консенсус, потому что это миссия не одной страны", - сказал он перед началом встречи министров обороны ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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Министр добавил, что также нужно понимание масштабов обучения, и заявил, что ЕС сможет предоставить возможности для обучения украинских солдат, если у Киева будут для этого люди.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что у инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику западных стран по поводу возможности отправки солдат на Украину.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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