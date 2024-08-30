В Армении назвали причину отключения АЭС от энергосистемы
Арутюнян: армянскую АЭС отключили от энергосистемы из-за аварии
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ЕРЕВАН, 30 авг — РИА Новости. Армянская АЭС была в пятницу отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе, сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Сона Арутюнян.
Ранее компания "Электрические сети Армении" сообщила, что в 20.54 мск в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов". В компании уточнили, что электроснабжение административных районов Еревана и Армавира было восстановлено примерно через 15 минут, Эчмиадзина - в 21.26 мск.
"В результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы. В данный момент подача электроэнергии в системе восстановлена. Причины произошедшего изучаются", - написала Арутюнян в соцсети Facebook*.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий для повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.
В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.
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