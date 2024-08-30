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В Армении назвали причину отключения АЭС от энергосистемы - РИА Новости, 30.08.2024
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23:25 30.08.2024 (обновлено: 23:39 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/energosistema-1969611640.html
В Армении назвали причину отключения АЭС от энергосистемы
В Армении назвали причину отключения АЭС от энергосистемы - РИА Новости, 30.08.2024
В Армении назвали причину отключения АЭС от энергосистемы
Армянская АЭС была в пятницу отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе, сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:25
2024-08-30T23:39
армения
армянская аэс
в мире
ереван
армавир
кирилл комаров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЕРЕВАН, 30 авг — РИА Новости. Армянская АЭС была в пятницу отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе, сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Сона Арутюнян.Ранее компания "Электрические сети Армении" сообщила, что в 20.54 мск в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов". В компании уточнили, что электроснабжение административных районов Еревана и Армавира было восстановлено примерно через 15 минут, Эчмиадзина - в 21.26 мск."В результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы. В данный момент подача электроэнергии в системе восстановлена. Причины произошедшего изучаются", - написала Арутюнян в соцсети Facebook*.В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий для повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240822/armeniya-1967790427.html
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армения, армянская аэс, в мире, ереван, армавир, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Армения, Армянская АЭС, В мире, Ереван, Армавир, Кирилл Комаров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Армении назвали причину отключения АЭС от энергосистемы

Арутюнян: армянскую АЭС отключили от энергосистемы из-за аварии

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ЕРЕВАН, 30 авг — РИА Новости. Армянская АЭС была в пятницу отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе, сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Сона Арутюнян.
Ранее компания "Электрические сети Армении" сообщила, что в 20.54 мск в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов". В компании уточнили, что электроснабжение административных районов Еревана и Армавира было восстановлено примерно через 15 минут, Эчмиадзина - в 21.26 мск.
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"В результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы. В данный момент подача электроэнергии в системе восстановлена. Причины произошедшего изучаются", - написала Арутюнян в соцсети Facebook*.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий для повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.
В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
АрменияАрмянская АЭСВ миреЕреванАрмавирКирилл КомаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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