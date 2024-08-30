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Силуанов спрогнозировал рост ВВП - РИА Новости, 30.08.2024
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14:31 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969487341.html
Силуанов спрогнозировал рост ВВП
Силуанов спрогнозировал рост ВВП - РИА Новости, 30.08.2024
Силуанов спрогнозировал рост ВВП
Рост ВВП РФ в 2024 году прогнозируется в 3,9%, это позволит выполнить бюджетные обязательства, в том числе военные расходы, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:31
2024-08-30T14:31
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2024 году прогнозируется в 3,9%, это позволит выполнить бюджетные обязательства, в том числе военные расходы, заявил министр финансов Антон Силуанов интервью телеканалу "Россия 24". "Оценки динамики экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка по текущему году роста экономики - 3,9%. В прошлом году, я напомню, этот показатель составлял 3,6%", - сообщил Силуанов. "Поэтому ожидания по ресурсному наполнению наших обязательств очень позитивные. Все решения, которые необходимы для обеспечения наших обязательств перед людьми, по поддержке экономики, по обеспечению потребностей вооруженных сил - все будут обеспечены ресурсами", - добавил он.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов спрогнозировал рост ВВП

Силуанов: рост ВВП РФ в 2024 году прогнозируется в 3,9%

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2024 году прогнозируется в 3,9%, это позволит выполнить бюджетные обязательства, в том числе военные расходы, заявил министр финансов Антон Силуанов интервью телеканалу "Россия 24".
"Оценки динамики экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка по текущему году роста экономики - 3,9%. В прошлом году, я напомню, этот показатель составлял 3,6%", - сообщил Силуанов.
"Поэтому ожидания по ресурсному наполнению наших обязательств очень позитивные. Все решения, которые необходимы для обеспечения наших обязательств перед людьми, по поддержке экономики, по обеспечению потребностей вооруженных сил - все будут обеспечены ресурсами", - добавил он.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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