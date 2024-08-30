https://ria.ru/20240830/ekipazh-1969599451.html
Стали известны новые подробности крушения SSJ-100 в Подмосковье
Стали известны новые подробности крушения SSJ-100 в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2024
Стали известны новые подробности крушения SSJ-100 в Подмосковье
Экипаж самолета SSJ-100, потерпевшего крушение в Подмосковье 12 июля, перед катастрофой выяснил, что датчик угла атаки может быть неисправен, следует из... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:23
2024-08-30T21:23
2024-08-30T21:23
происшествия
московская область (подмосковье)
межгосударственный авиационный комитет
газпром
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Экипаж самолета SSJ-100, потерпевшего крушение в Подмосковье 12 июля, перед катастрофой выяснил, что датчик угла атаки может быть неисправен, следует из опубликованного отчета МАК. "В 11:58:32 второй пилот информировал: "Смотри, у нас угол атаки большой". КВС отреагировал: "Датчик угла атаки что ли не работает?", — приводится диалог пилотов в отчете. Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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происшествия, московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Межгосударственный авиационный комитет, Газпром, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Стали известны новые подробности крушения SSJ-100 в Подмосковье
МАК: экипаж SSJ-100 перед ЧП понял, что датчик угла атаки может не работать