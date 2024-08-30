https://ria.ru/20240830/efimov-1969315207.html

Ефимов: в ремонтном корпусе электродепо "Столбово" монтируют кровлю и фасад

Ефимов: в ремонтном корпусе электродепо "Столбово" монтируют кровлю и фасад - РИА Новости, 30.08.2024

Ефимов: в ремонтном корпусе электродепо "Столбово" монтируют кровлю и фасад

В строящемся ремонтном корпусе электродепо "Столбово" в Новой Москве начался монтаж кровли и фасадные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:10

2024-08-30T09:10

2024-08-30T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В строящемся ремонтном корпусе электродепо "Столбово" в Новой Москве начался монтаж кровли и фасадные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Это будет самое крупное сооружение комплекса электродепо, предназначенное для стоянки, ремонта и техобслуживания поездов Сокольнической и Троицкой веток столичного метро. Площадь фасадов здания – более 21 тысячи квадратных метров."Для их облицовки будут использовать современные трехслойные сэндвич-панели, которые обеспечат экономичность и высокую скорость строительства. Кровлю корпуса площадью 37 тысяч квадратных метров покроют профлистом, а затем полимерной мембраной и комбинированным утеплителем. Завершить работы планируется в 2025 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Как уточняется в сообщении, плоскую крышу ремонтного комплекса оснастят светопрозрачными зенитными фонарями, пропускающими внутрь естественное солнечное освещение, а также водосточными воронками с электрообогревом.Закончить строительство электродепо "Столбово" планируется до конца 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы