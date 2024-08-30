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Ефимов: в ремонтном корпусе электродепо "Столбово" монтируют кровлю и фасад - РИА Новости, 30.08.2024
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09:10 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/efimov-1969315207.html
Ефимов: в ремонтном корпусе электродепо "Столбово" монтируют кровлю и фасад
Ефимов: в ремонтном корпусе электродепо "Столбово" монтируют кровлю и фасад - РИА Новости, 30.08.2024
Ефимов: в ремонтном корпусе электродепо "Столбово" монтируют кровлю и фасад
В строящемся ремонтном корпусе электродепо "Столбово" в Новой Москве начался монтаж кровли и фасадные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:10
2024-08-30T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В строящемся ремонтном корпусе электродепо "Столбово" в Новой Москве начался монтаж кровли и фасадные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Это будет самое крупное сооружение комплекса электродепо, предназначенное для стоянки, ремонта и техобслуживания поездов Сокольнической и Троицкой веток столичного метро. Площадь фасадов здания – более 21 тысячи квадратных метров."Для их облицовки будут использовать современные трехслойные сэндвич-панели, которые обеспечат экономичность и высокую скорость строительства. Кровлю корпуса площадью 37 тысяч квадратных метров покроют профлистом, а затем полимерной мембраной и комбинированным утеплителем. Завершить работы планируется в 2025 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Как уточняется в сообщении, плоскую крышу ремонтного комплекса оснастят светопрозрачными зенитными фонарями, пропускающими внутрь естественное солнечное освещение, а также водосточными воронками с электрообогревом.Закончить строительство электродепо "Столбово" планируется до конца 2025 года.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в ремонтном корпусе электродепо "Столбово" монтируют кровлю и фасад

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В строящемся ремонтном корпусе электродепо "Столбово" в Новой Москве начался монтаж кровли и фасадные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Это будет самое крупное сооружение комплекса электродепо, предназначенное для стоянки, ремонта и техобслуживания поездов Сокольнической и Троицкой веток столичного метро. Площадь фасадов здания – более 21 тысячи квадратных метров.
"Для их облицовки будут использовать современные трехслойные сэндвич-панели, которые обеспечат экономичность и высокую скорость строительства. Кровлю корпуса площадью 37 тысяч квадратных метров покроют профлистом, а затем полимерной мембраной и комбинированным утеплителем. Завершить работы планируется в 2025 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.
Как уточняется в сообщении, плоскую крышу ремонтного комплекса оснастят светопрозрачными зенитными фонарями, пропускающими внутрь естественное солнечное освещение, а также водосточными воронками с электрообогревом.
Закончить строительство электродепо "Столбово" планируется до конца 2025 года.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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