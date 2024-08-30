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Ефимов: в Филимонковском районе строят школу со скалодромом

Ефимов: в Филимонковском районе строят школу со скалодромом - РИА Новости, 30.08.2024

Ефимов: в Филимонковском районе строят школу со скалодромом

В Филимонковском районе в Новой Москве продолжает строительство школы на 1,1 тысячи учеников, в ней будет несколько спортивных залов и скалодром сообщил,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:09

2024-08-30T10:09

2024-08-30T10:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Филимонковском районе в Новой Москве продолжает строительство школы на 1,1 тысячи учеников, в ней будет несколько спортивных залов и скалодром сообщил, заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новое учебное заведение появится в Московском на территории жилого комплекса "Первый Московский" инвестгруппы "Абсолют"."Социальная инфраструктура Троицкого и Новомосковского административных округов развивается благодаря средствам бюджета и частным инвестициям. Так, в Филимонковском районе девелопер ведет строительство школы площадью свыше 20 тысяч квадратных метров на 1,1 тысячи мест. Там будет создана масштабная спортивная инфраструктура – несколько спортивных залов и уличных площадок. Закончить работы планируется до конца 2024 года. После завершения строительства школу передадут в городскую систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Помимо двух спортзалов на втором этаже школы, на первом оборудуют зал для хореографии и гимнастики со скалодромом. Кроме того, создадут уличный спорткомплекс с шестью зонами, отдельной площадкой для подготовки к сдаче норм ГТО, футбольным полем и беговыми дорожками, указывается в сообщении.Завершить строительство школы, а также детсада на 350 воспитанников планируется к концу текущего года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы