https://ria.ru/20240830/efimov-1969315018.html
Ефимов: в Филимонковском районе строят школу со скалодромом
Ефимов: в Филимонковском районе строят школу со скалодромом - РИА Новости, 30.08.2024
Ефимов: в Филимонковском районе строят школу со скалодромом
В Филимонковском районе в Новой Москве продолжает строительство школы на 1,1 тысячи учеников, в ней будет несколько спортивных залов и скалодром сообщил,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:09
2024-08-30T10:09
2024-08-30T10:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Филимонковском районе в Новой Москве продолжает строительство школы на 1,1 тысячи учеников, в ней будет несколько спортивных залов и скалодром сообщил, заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новое учебное заведение появится в Московском на территории жилого комплекса "Первый Московский" инвестгруппы "Абсолют"."Социальная инфраструктура Троицкого и Новомосковского административных округов развивается благодаря средствам бюджета и частным инвестициям. Так, в Филимонковском районе девелопер ведет строительство школы площадью свыше 20 тысяч квадратных метров на 1,1 тысячи мест. Там будет создана масштабная спортивная инфраструктура – несколько спортивных залов и уличных площадок. Закончить работы планируется до конца 2024 года. После завершения строительства школу передадут в городскую систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Помимо двух спортзалов на втором этаже школы, на первом оборудуют зал для хореографии и гимнастики со скалодромом. Кроме того, создадут уличный спорткомплекс с шестью зонами, отдельной площадкой для подготовки к сдаче норм ГТО, футбольным полем и беговыми дорожками, указывается в сообщении.Завершить строительство школы, а также детсада на 350 воспитанников планируется к концу текущего года.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b012fb7808d06fe0fb51ba5fec4950c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Филимонковском районе в Новой Москве продолжает строительство школы на 1,1 тысячи учеников, в ней будет несколько спортивных залов и скалодром сообщил, заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новое учебное заведение появится в Московском на территории жилого комплекса "Первый Московский" инвестгруппы "Абсолют".
"Социальная инфраструктура Троицкого и Новомосковского административных округов развивается благодаря средствам бюджета и частным инвестициям. Так, в Филимонковском районе девелопер ведет строительство школы площадью свыше 20 тысяч квадратных метров на 1,1 тысячи мест. Там будет создана масштабная спортивная инфраструктура – несколько спортивных залов и уличных площадок. Закончить работы планируется до конца 2024 года. После завершения строительства школу передадут в городскую систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Помимо двух спортзалов на втором этаже школы, на первом оборудуют зал для хореографии и гимнастики со скалодромом. Кроме того, создадут уличный спорткомплекс с шестью зонами, отдельной площадкой для подготовки к сдаче норм ГТО, футбольным полем и беговыми дорожками, указывается в сообщении.
Завершить строительство школы, а также детсада на 350 воспитанников планируется к концу текущего года.