https://ria.ru/20240830/dtp-1969379661.html
В Нижнем Тагиле автомобиль наехал на пешеходов, один человек погиб
В Нижнем Тагиле автомобиль наехал на пешеходов, один человек погиб - РИА Новости, 30.08.2024
В Нижнем Тагиле автомобиль наехал на пешеходов, один человек погиб
Автомобиль наехал на двух пешеходов в Нижнем Тагиле, один из пострадавших скончался, сообщает пресс-служба свердловской Госавтоинспекции. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:28
2024-08-30T08:28
2024-08-30T09:09
происшествия
нижний тагил
дтп
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Автомобиль наехал на двух пешеходов в Нижнем Тагиле, один из пострадавших скончался, сообщает пресс-служба свердловской Госавтоинспекции. ДТП случилось в 04.50 мск на улице Индустриальной, по предварительным данным ведомства, водитель Volkswagen не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в двух мужчин, которые двигались по тротуару. "От полученных травм один из пешеходов скончался на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают личности участников происшествия, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, дтп
Происшествия, Нижний Тагил, ДТП
В Нижнем Тагиле автомобиль наехал на пешеходов, один человек погиб
В Нижнем Тагиле автомобиль наехал на двух пешеходов, один из них погиб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг - РИА Новости.
Автомобиль наехал на двух пешеходов в Нижнем Тагиле, один из пострадавших скончался, сообщает пресс-служба
свердловской Госавтоинспекции.
ДТП случилось в 04.50 мск на улице Индустриальной, по предварительным данным ведомства, водитель Volkswagen не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в двух мужчин, которые двигались по тротуару.
"От полученных травм один из пешеходов скончался на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают личности участников происшествия, добавили в пресс-службе.