https://ria.ru/20240830/dtp-1969379661.html

В Нижнем Тагиле автомобиль наехал на пешеходов, один человек погиб

В Нижнем Тагиле автомобиль наехал на пешеходов, один человек погиб - РИА Новости, 30.08.2024

В Нижнем Тагиле автомобиль наехал на пешеходов, один человек погиб

Автомобиль наехал на двух пешеходов в Нижнем Тагиле, один из пострадавших скончался, сообщает пресс-служба свердловской Госавтоинспекции. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:28

2024-08-30T08:28

2024-08-30T09:09

происшествия

нижний тагил

дтп

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Автомобиль наехал на двух пешеходов в Нижнем Тагиле, один из пострадавших скончался, сообщает пресс-служба свердловской Госавтоинспекции. ДТП случилось в 04.50 мск на улице Индустриальной, по предварительным данным ведомства, водитель Volkswagen не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в двух мужчин, которые двигались по тротуару. "От полученных травм один из пешеходов скончался на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают личности участников происшествия, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний тагил, дтп