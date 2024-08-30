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На Донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

На Донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

На Донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на донецком направлении СВО в районе... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:06

2024-08-30T05:06

2024-08-30T12:16

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Красногоровка, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как сказано в сообщении ведомства, "в ходе боевой работы на донецком направлении специальной военной операции разведчиками "Южной" группировки войск был выявлен пункт временной дислокации украинских боевиков в районе населенного пункта Красногоровка". Во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки выявленные цели были ювелирно уничтожены ударным FPV-дроном.

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красногоровка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность