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На Донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 30.08.2024 (обновлено: 12:16 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/drony-1969368956.html
На Донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
На Донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
На Донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на донецком направлении СВО в районе... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:06
2024-08-30T12:16
специальная военная операция на украине
красногоровка
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Красногоровка, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как сказано в сообщении ведомства, "в ходе боевой работы на донецком направлении специальной военной операции разведчиками "Южной" группировки войск был выявлен пункт временной дислокации украинских боевиков в районе населенного пункта Красногоровка". Во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки выявленные цели были ювелирно уничтожены ударным FPV-дроном.
https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html
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красногоровка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

МО: расчеты ударных БПЛА уничтожили пункт дислокации ВСУ на Донецком направлении

© Минобороны РоссииОператоры расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Красногоровка
Операторы расчетов ударных БПЛА Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Красногоровка - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Минобороны России
Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Красногоровка
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Красногоровка, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Как сказано в сообщении ведомства, "в ходе боевой работы на донецком направлении специальной военной операции разведчиками "Южной" группировки войск был выявлен пункт временной дислокации украинских боевиков в районе населенного пункта Красногоровка".
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Во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки выявленные цели были ювелирно уничтожены ударным FPV-дроном.
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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