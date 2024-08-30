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В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников

В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников - РИА Новости, 30.08.2024

В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников

Сотрудники одного из районных военкоматов Одессы и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста, которые якобы отказались предъявить документы во РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:29

2024-08-30T14:29

2024-08-30T14:41

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сотрудники одного из районных военкоматов Одессы и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста, которые якобы отказались предъявить документы во время уточнения учетных данных, сообщает пресс-служба Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы). По информации ТЦК, силовой конфликт между представителями военкомата, полицией и мужчинами призывного возраста произошел на днях в Пересыпском районе Одессы. "Мобильная группа оповещения Пересыпского районного ТЦК города Одессы во время совместного патрулирования с представителями национальной полиции обратилась в группу гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Гражданские лица, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook*. Как утверждает военкомат, в итоге полицейским и военным пришлось сопротивляться. Впоследствии на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции. В ТЦК заверили, что руководство Одесского областного военкомата выясняет окончательные детали конфликта. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html

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