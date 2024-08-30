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В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников - РИА Новости, 30.08.2024
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14:29 30.08.2024 (обновлено: 14:41 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/draka-1969486413.html
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников - РИА Новости, 30.08.2024
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников
Сотрудники одного из районных военкоматов Одессы и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста, которые якобы отказались предъявить документы во РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:29
2024-08-30T14:41
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сотрудники одного из районных военкоматов Одессы и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста, которые якобы отказались предъявить документы во время уточнения учетных данных, сообщает пресс-служба Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы). По информации ТЦК, силовой конфликт между представителями военкомата, полицией и мужчинами призывного возраста произошел на днях в Пересыпском районе Одессы. "Мобильная группа оповещения Пересыпского районного ТЦК города Одессы во время совместного патрулирования с представителями национальной полиции обратилась в группу гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Гражданские лица, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook*. Как утверждает военкомат, в итоге полицейским и военным пришлось сопротивляться. Впоследствии на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции. В ТЦК заверили, что руководство Одесского областного военкомата выясняет окончательные детали конфликта. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, здоровье - общество, одесса, украина, россия
В мире, Здоровье - Общество, Одесса, Украина, Россия
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников

В Одессе сотрудники военкомата и полицейские подрались с призывниками

© СоцсетиВ Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Соцсети
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сотрудники одного из районных военкоматов Одессы и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста, которые якобы отказались предъявить документы во время уточнения учетных данных, сообщает пресс-служба Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы).
По информации ТЦК, силовой конфликт между представителями военкомата, полицией и мужчинами призывного возраста произошел на днях в Пересыпском районе Одессы.
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"Мобильная группа оповещения Пересыпского районного ТЦК города Одессы во время совместного патрулирования с представителями национальной полиции обратилась в группу гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Гражданские лица, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Как утверждает военкомат, в итоге полицейским и военным пришлось сопротивляться. Впоследствии на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции. В ТЦК заверили, что руководство Одесского областного военкомата выясняет окончательные детали конфликта.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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