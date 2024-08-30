https://ria.ru/20240830/donbass-1969542881.html

"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте

"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 30.08.2024

"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Владимир Зеленский из-за своей некомпетентности сдает фактически весь Донбасс, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:41

2024-08-30T16:41

2024-08-30T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

красноармейск

киев

олег соскин

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за своей некомпетентности сдает фактически весь Донбасс, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Видимо, было принято решение сдать Красноармейск (украинское название — Покровск), сдать Торецк, вот этот Мирноград и, наверное, отдать и Славянск, и Краматорск <…>. Донбасс отдать, и мы видим полную несостоятельность, некомпетентность Зеленского", — заявил он.По словам эксперта, фронт в регионе сейчас практически полностью рушится, а новых подразделений у ВСУ для поддержки уже нет."Это не депрессия, это даже не коллапс, это катастрофа", — резюмировал экс-советник.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике в направлении Красноармейска. Новожеланное находится в семи километрах к юго-западу от Прогресса. Этот населенный пункт — часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.Также в сводке говорится об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение уже много месяцев обороняющейся угледарской группировки ВСУ.

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html

https://ria.ru/20240830/svo-1969255879.html

донбасс

красноармейск

киев

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в мире, донбасс, красноармейск, киев, олег соскин, вооруженные силы украины, владимир зеленский