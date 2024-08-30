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Спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк
Спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк - РИА Новости, 30.08.2024
Спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк
Спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли в Московский зоопарк, сообщил сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:16
2024-08-30T09:16
2024-08-30T12:33
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли в Московский зоопарк, сообщил сайт мэра и правительства столицы. "Бурого медведя Грома перевезли из центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. Сейчас хищнику около 18 лет. Первое время он будет на карантине в неэкспозиционном вольере. Ветеринары проведут комплексную диагностику его здоровья и после дадут рекомендации по уходу за ним", — говорится в сообщении. Как написала в Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова, Гром начал осваивать новый вольер, но пока боится ходить по ступеням."Ничего, все получится у Грома. Гром — наш герой", — говорится в публикации. В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка вывезли Грома из города Кременная в ЛНР. Он десять лет жил на пивном заводе, где о нем заботились работники. В последние месяцы пребывания там Гром испытывал стресс из-за звуков взрывов.
https://ria.ru/20240829/moskvarium-1969142698.html
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донбасс, кременная, луганская народная республика, московский зоопарк
Хорошие новости, Донбасс, Кременная, Луганская Народная Республика, Московский зоопарк
Спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк
В Московский зоопарк перевезли спасенного в Донбассе бурого медведя Грома