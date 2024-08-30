Рейтинг@Mail.ru
Спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:16 30.08.2024 (обновлено: 12:33 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/donbass-1969384805.html
Спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк
Спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк - РИА Новости, 30.08.2024
Спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк
Спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли в Московский зоопарк, сообщил сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:16
2024-08-30T12:33
хорошие новости
донбасс
кременная
луганская народная республика
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737605_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3845caa943296c515e07429f3be995b2.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли в Московский зоопарк, сообщил сайт мэра и правительства столицы. "Бурого медведя Грома перевезли из центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. Сейчас хищнику около 18 лет. Первое время он будет на карантине в неэкспозиционном вольере. Ветеринары проведут комплексную диагностику его здоровья и после дадут рекомендации по уходу за ним", — говорится в сообщении. Как написала в Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова, Гром начал осваивать новый вольер, но пока боится ходить по ступеням."Ничего, все получится у Грома. Гром — наш герой", — говорится в публикации. В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка вывезли Грома из города Кременная в ЛНР. Он десять лет жил на пивном заводе, где о нем заботились работники. В последние месяцы пребывания там Гром испытывал стресс из-за звуков взрывов.
https://ria.ru/20240829/moskvarium-1969142698.html
донбасс
кременная
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737605_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_346ef637e8d12639d34f26f20dd15c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, кременная, луганская народная республика, московский зоопарк
Хорошие новости, Донбасс, Кременная, Луганская Народная Республика, Московский зоопарк
Спасенного в Донбассе бурого медведя перевезли в Московский зоопарк

В Московский зоопарк перевезли спасенного в Донбассе бурого медведя Грома

© АГН "Москва" / Сергей КиселевСпасенный из Донбасса бурый медведь Гром в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Спасенный из Донбасса бурый медведь Гром в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Спасенный из Донбасса бурый медведь Гром в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли в Московский зоопарк, сообщил сайт мэра и правительства столицы.
"Бурого медведя Грома перевезли из центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. Сейчас хищнику около 18 лет. Первое время он будет на карантине в неэкспозиционном вольере. Ветеринары проведут комплексную диагностику его здоровья и после дадут рекомендации по уходу за ним", — говорится в сообщении.
Как написала в Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова, Гром начал осваивать новый вольер, но пока боится ходить по ступеням.
"Ничего, все получится у Грома. Гром — наш герой", — говорится в публикации.
В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка вывезли Грома из города Кременная в ЛНР. Он десять лет жил на пивном заводе, где о нем заботились работники. В последние месяцы пребывания там Гром испытывал стресс из-за звуков взрывов.
Дельфиненок с матерью в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Началось голосование за имя для краснокнижного дельфиненка из "Москвариума"
29 августа, 10:38
 
Хорошие новостиДонбассКременнаяЛуганская Народная РеспубликаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала