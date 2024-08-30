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Спасатели ликвидировали 195 пожаров в ДНР и ЛНР за минувшие сутки
Спасатели ликвидировали 195 пожаров в ДНР и ЛНР за минувшие сутки - РИА Новости, 30.08.2024
Спасатели ликвидировали 195 пожаров в ДНР и ЛНР за минувшие сутки
Спасатели ликвидировали 195 пожаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках за минувшие сутки, в ДНР уничтожено 54 взрывоопасных предмета, сообщили... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:19
2024-08-30T16:19
2024-08-30T16:19
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали 195 пожаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках за минувшие сутки, в ДНР уничтожено 54 взрывоопасных предмета, сообщили региональные главки МЧС России. "Ликвидировано 109 пожаров. Саперы МЧС 13 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 54 взрывоопасных предмета", - написало МЧС РФ по ДНР в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в субботу в регионе ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности, вследствие чего существует вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров. В свою очередь, МЧС России по ЛНР сообщило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 86 пожаров. В ведомстве отметили, что за день в экосистеме выгорело более 1269 гектаров сухостоя, кустарника, мусора, лесополосы и камыша. Больше всего пострадали экосистемы Краснолучского городского округа, Антрацитовского и Старобельского муниципальных округов. В четверг региональные главки МЧС РФ сообщали, что за сутки было зафиксировано 66 возгораний на территории ЛНР и 148 - на территории ДНР.
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели ликвидировали 195 пожаров в ДНР и ЛНР за минувшие сутки
В ДНР и ЛНР за минувшие сутки ликвидировали 195 пожаров, выгорело более 1269 га
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали 195 пожаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках за минувшие сутки, в ДНР уничтожено 54 взрывоопасных предмета, сообщили региональные главки МЧС России.
"Ликвидировано 109 пожаров. Саперы МЧС 13 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 54 взрывоопасных предмета", - написало МЧС РФ по ДНР в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в субботу в регионе ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности, вследствие чего существует вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров.
В свою очередь, МЧС России по ЛНР сообщило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 86 пожаров. В ведомстве отметили, что за день в экосистеме выгорело более 1269 гектаров сухостоя, кустарника, мусора, лесополосы и камыша. Больше всего пострадали экосистемы Краснолучского городского округа, Антрацитовского и Старобельского муниципальных округов.
В четверг региональные главки МЧС РФ сообщали, что за сутки было зафиксировано 66 возгораний на территории ЛНР и 148 - на территории ДНР.