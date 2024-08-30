https://ria.ru/20240830/dnr-1969535526.html

Спасатели ликвидировали 195 пожаров в ДНР и ЛНР за минувшие сутки

Спасатели ликвидировали 195 пожаров в ДНР и ЛНР за минувшие сутки - РИА Новости, 30.08.2024

Спасатели ликвидировали 195 пожаров в ДНР и ЛНР за минувшие сутки

Спасатели ликвидировали 195 пожаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках за минувшие сутки, в ДНР уничтожено 54 взрывоопасных предмета, сообщили... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:19

2024-08-30T16:19

2024-08-30T16:19

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали 195 пожаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках за минувшие сутки, в ДНР уничтожено 54 взрывоопасных предмета, сообщили региональные главки МЧС России. "Ликвидировано 109 пожаров. Саперы МЧС 13 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 54 взрывоопасных предмета", - написало МЧС РФ по ДНР в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в субботу в регионе ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности, вследствие чего существует вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров. В свою очередь, МЧС России по ЛНР сообщило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 86 пожаров. В ведомстве отметили, что за день в экосистеме выгорело более 1269 гектаров сухостоя, кустарника, мусора, лесополосы и камыша. Больше всего пострадали экосистемы Краснолучского городского округа, Антрацитовского и Старобельского муниципальных округов. В четверг региональные главки МЧС РФ сообщали, что за сутки было зафиксировано 66 возгораний на территории ЛНР и 148 - на территории ДНР.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969472807.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)